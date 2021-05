Eran Zahavi wil in de laatste twee competitieduels van PSV gewoon in actie komen. De 33-jarige spits maakt geen gebruik van de door PSV geboden optie om het slot van het seizoen over te slaan na de brute overval op zijn woning.

"Om de geruchten tegen te spreken: we rennen nergens van weg", schrijft Zahavi dinsdag op Instagram. "Integendeel, we blijven tot het einde van het seizoen om onze missie af te maken."

De Israëliër werd zondag op weg naar het uitduel met Willem II gebeld door zijn vrouw, die op dat moment in het bijzijn van hun vier kinderen overvallen werd. De PSV'er haastte zich bij aankomst in Tilburg naar zijn woning in Amsterdam.

Maandag werd bekend dat zijn vrouw en kinderen tijdens de overval werden vastgebonden, dat hun monden werden afgeplakt met tape en dat ze werden bedreigd met een vuurwapen. "Het ging veel verder dan een normale inbraak en diefstal", schreef de aanvaller maandag op Instagram.

PSV strijdt nog om plek twee in Eredivisie

De directie van PSV gaf Zahavi de vrijheid om niet mee te doen in de duels met PEC Zwolle (donderdag) en FC Utrecht (zondag), maar de spits maakt dus geen gebruik van dat aanbod.

"Het is belangrijk om duidelijk te maken dat we ons heel erg gesteund voelen door Nederland", aldus Zahavi, die maandagavond werd gebeld door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. "Ze sprak haar steun uit voor mijn gezin en dat is niet vanzelfsprekend."

Halsema schreef op Instagram dat ze namens Amsterdam haar medeleven heeft geuit richting de familie Zahavi. "Zij zijn slachtoffer van een brute en gruwelijke overval. Onze stad moet juist een veilig en fijn thuis zijn voor internationals als Eran en mevrouw Zahavi en hun kinderen. Politie en justitie doen volop onderzoek."

PSV strijdt in de laatste twee speelrondes van de Eredivisie met AZ om plek twee en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Eindhovenaren hebben een voorsprong van één punt op de concurrent. Zahavi scoorde dit seizoen tien keer in 23 competitiewedstrijden.

