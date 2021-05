De Keuken Kampioen Divisie maakt zich op voor een spannende laatste speelronde woensdagavond. Liefst vier clubs strijden om het laatste directe ticket naar de Eredivisie, nadat kampioen SC Cambuur al zeker is van promotie. Dit zijn de scenario's.

Top 5 Keuken Kampioen Divisie 1. SC Cambuur 37-89 (+72)

2. De Graafschap 37-76 (+20)

3. Go Ahead Eagles 37-74 (+36)

4. Almere City 37-74 (+27)

5. NAC Breda 37-73 (+35)

Vier clubs strijden om tweede plaats

De Graafschap had het karwei vrijdag al kunnen afmaken, maar kwam op bezoek bij Jong Ajax niet verder dan 1-1. De Doetinchemmers krijgen woensdag een nieuwe kans om twee jaar na de degradatie terug te keren in de Eredivisie.

De Graafschap moet de thuiswedstrijd tegen middenmoter Helmond Sport winnen, want bij een gelijkspel kunnen Go Ahead Eagles en Almere City langszij komen. Beide ploegen hebben een beter doelsaldo dan de ploeg van trainer Mike Snoei.

Als De Graafschap verliest, heeft zelfs NAC een kans op directe promotie. De Bredanaars moeten dan zegevieren bij kampioen Cambuur, terwijl Almere punten moet verspelen tegen Jong PSV én Go Ahead niet mag winnen van Excelsior.

Belangrijkste wedstrijden laatste speelronde De Graafschap-Helmond Sport

Excelsior-Go Ahead Eagles

Almere City-Jong PSV

SC Cambuur-NAC Breda

FC Volendam-Jong AZ

NEC-FC Dordrecht

Strijd om plekken in nacompetitie

Behalve dat Go Ahead, Almere en NAC nog mogen hopen op de tweede plaats en daarmee directe promotie, strijden die ploegen ook om een zo gunstig mogelijke plek in de play-offs. De nummer drie tot en met acht van de Keuken Kampioen Divisie maken in de nacompetitie kans op het laatste Eredivisie-ticket.

Doordat de play-offs in dit 'coronaseizoen' slechts over één duel per ronde gaan, is het thuisvoordeel groter dan normaal. De nummer drie van de eindstand speelt thuis tegen nummer acht Roda JC.

FC Volendam en NEC strijden nog om de zesde plaats. Beide clubs hebben 63 punten, het doelsaldo van Volendam is iets beter. Als de ploeg uit het vissersdorp de zesde plek vasthoudt, treft het een op papier iets gunstigere tegenstander dan wanneer het zevende wordt.

De nummer zestien van de Eredivisie - op dit moment FC Emmen - stroomt pas in de tweede ronde van de play-offs in. Die ploeg zal twee KKD-clubs moeten verslaan om handhaving af te dwingen.

Alle tien de wedstrijden van de laatste speelronde beginnen woensdag om 20.00 uur.