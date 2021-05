Andrés Iniesta heeft zijn 37e verjaardag dinsdag gevierd met een nieuw contract bij Vissel Kobe. De clubicoon van FC Barcelona ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij de Japanse club.

Iniesta verliet Barcelona drie jaar geleden voor Vissel Kobe. Het team uit de hoogste Japanse divisie won vorig jaar met de Emperor's Cup de eerste prijs in de 55-jarige clubhistorie en plaatste zich voor het eerst voor de Aziatische Champions League.

"Ik heb nog steeds dezelfde passie voor deze uitdaging als toen ik hier drie jaar geleden mijn eerste contract tekende", zei Iniesta op een persconferentie.

Eigenaar Hiroshi Mikitani van Vissel Kobe noemde de Spanjaard een grote inspiratiebron. "Niet alleen voor jonge voetballers, maar voor heel Japan."

Iniesta won in zestien jaar maar liefst 32 prijzen met Barcelona. De middenvelder maakte in 2010 het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen het Nederlands elftal (1-0). De 131-voudig international scoorde in blessuretijd en bezorgde zijn land zo de eerste wereldtitel.