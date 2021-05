Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax was maandag in Denemarken om Kamaldeen Sulemana aan het werk te zien. De negentienjarige aanvaller van FC Nordsjaelland was trefzeker tegen FC Kopenhagen (2-2).

Na afloop van de wedstrijd sprak de jonge Ghanees uitgebreid met Discovery Network over de interesse van Ajax. "Mijn zaakwaarnemers hadden me al verteld dat Overmars zou komen kijken."

De directeur van Ajax zag hoe Sulemana de score opende voor de ploeg uit Farum. In zijn laatste zes duels was de snelle vleugelspits zes keer trefzeker.

"Ik was niet zenuwachtig door de komst van Overmars", vertelde Sulemana. "Ik weet al langere tijd dat Ajax mij wil hebben. Overmars heeft ongetwijfeld al veel wedstrijden van mij gezien. Als ik vandaag een slechte wedstrijd had gespeeld, dan had dat weinig verschil gemaakt."

Ook Manchester United en Bayer Leverkusen hebben interesse

Een jaar geleden nam Ajax al Mohammed Kudus over van Nordsjaelland. Zowel Kudus als Sulemana is afkomstig van de Ghanese voetbalacademie Right to Dream, die ook eigenaar van Nordsjaelland is.

"Ajax heeft in januari al een bod op mij uitgebracht, maar samen met de club heb ik besloten daar toen niet op in te gaan. Ik wilde het seizoen hier afmaken, omdat ik me hier nog kan ontwikkelen", zei Sulemana. "Komende zomer wil ik wel graag vertrekken."

Ook Manchester United en Bayer Leverkusen zouden interesse hebben in het talent. "Mijn zaakwaarnemers hebben ook met die clubs contact gehad. Ik wil naar een club die Champions League speelt en waarbij ik in aanmerking kom voor speeltijd."