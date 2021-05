Vanaf komende maandag is er weer publiek welkom bij Britse sportwedstrijden, heeft premier Boris Johnson maandagavond bekendgemaakt.

In grote stadions worden tienduizend toeschouwers toegelaten, of een kwart van de totale capaciteit - afhankelijk van welk cijfer het laagst is. Voor kleinere stadions geldt een maximum van vierduizend toeschouwers of 50 procent van de capaciteit.

De laatste twee speelrondes van de Premier League worden op 18 en 19 mei en op 23 mei gespeeld. Alle clubs spelen daardoor nog één thuiswedstrijd met publiek.

Het weer toelaten van toeschouwers maakt deel uit van een derde stap van versoepelingen die de Britse overheid maandag aankondigde. De coronacijfers zijn de laatste weken flink gedaald in het Verenigd Koninkrijk.

Maandag werd voor het eerst dit jaar geen enkel coronagerelateerd sterfgeval geregistreerd in Engeland, Schotland en Noord-Ierland. In Wales overleden nog wel vier personen die besmet waren geraakt met het virus.

Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop met het vaccineren van de bevolking. Ruim 50 procent van de inwoners heeft inmiddels minimaal één prik gehad. In Nederland en veel andere EU-landen ligt dat percentage rond de 30.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het seizoen in de Nederlandse Eredivisie wordt uitgespeeld in lege stadions.