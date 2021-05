Eran Zahavi komt dit seizoen wellicht niet meer in actie voor PSV. Zijn gezin werd zondag het slachtoffer van een brute woningoverval en de spits krijgt de vrijheid om de laatste twee Eredivisie-duels aan zich voorbij te laten gaan, zo laat algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV maandag aan De Telegraaf weten.

Zahavi werd op weg naar het uitduel met Willem II gebeld door zijn vrouw, die op dat moment in het bijzijn van hun vier kinderen overvallen werd. De PSV'er haastte zich bij aankomst in Tilburg naar zijn woning in Amsterdam.

Maandag werd bekend dat zijn vrouw en kinderen tijdens de overval werden vastgebonden, dat hun monden werden afgeplakt met tape en dat ze werden bedreigd met een vuurwapen.

"Dit is verschrikkelijk, een traumatische ervaring. We willen vooral heel goed luisteren naar hoe Eran, zijn vrouw en zijn kinderen in deze situatie zitten. Die vraag staat centraal", zegt Gerbrands. Zahavi kreeg maandag ter steun bezoek van technisch manager John de Jong en teammanager Bas Roorda.

"We spelen deze week nog twee competitiewedstrijden, maar het gaat erom wat nu wijsheid is voor het gezin", aldus Gerbrands. "We overleggen met hem hoe hij deze laatste competitieweek zelf ziet. Maandag hebben we iedereen vrijaf gegeven, om wat rust in te bouwen."

Eran Zahavi bij zijn huis in Amsterdam. Eran Zahavi bij zijn huis in Amsterdam. Foto: ANP

PSV gaat families mogelijk voorlichten

Gerbrands overweegt om de PSV-spelers en hun familie voor te laten lichten over veiligheid. "De politie Eindhoven en onze veiligheidscoördinatoren kunnen daarbij als specialisten worden ingezet. Dat zouden wij als club dan ook graag aanbieden. Vanaf dinsdag gaan we daarover met elkaar in gesprek."

Woordvoerders van Ajax en Feyenoord laten aan De Telegraaf weten dat bij hun club al voorlichtingen worden gegeven en dat ze nog niet van plan zijn om daar naar aanleiding van het drama bij Zahavi fundamentele veranderingen in aan te brengen.

Zahavi scoorde dit seizoen tien keer in 23 Eredivisie-wedstrijden. Met andere competities meegerekend staat de teller voor de 33-jarige Israëliër op zestien goals uit 31 duels.

PSV speelt donderdag in de voorlaatste Eredivisie-speelronde tegen PEC Zwolle en gaat drie dagen later op bezoek bij FC Utrecht. De Eindhovenaren strijden met AZ om de tweede plek, die recht geeft op een plek in de Champions League-voorrondes.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie