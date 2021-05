AZ heeft Maarten Martens maandag voor de komende twee seizoenen aangesteld als trainer van Jong AZ. De voormalige middenvelder keert daarmee terug bij de club waar hij zeven jaar geleden vertrok.

De inmiddels 36-jarige Martens speelde van 2006 tot 2014 voor AZ, waarmee hij in 2009 kampioen werd en de Johan Cruijff Schaal pakte en vier jaar later ook de KNVB-beker won.

De Belg, die samen met Kew Jaliens de meeste Europese duels voor AZ speelde (45), volgt bij Jong AZ de vertrekkende Michel Vonk op. Martens begint in Alkmaar aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, nadat hij al in de jeugd van Club Brugge werkte.

"Ik ben er heel blij mee. En dat is ook logisch, aangezien ik terugkeer op een plek waar ik mezelf altijd goed heb gevoeld. Ik heb hier lange tijd gespeeld en krijg bij Jong AZ de kans om mezelf verder te ontwikkelen als trainer. Dit voelt als een goede volgende stap", aldus Martens op de site van AZ.

Hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg vindt de terugkeer van Martens "mooi voor de club en de opleiding". "Met hem halen we iemand in huis die als speler bij AZ zijn sporen op het allerhoogste niveau heeft verdiend. Hij heeft hier drie hoofdprijzen gewonnen en weet wat in de top wordt gevraagd."

Onder negenvoudig international Martens, die ook voor Anderlecht, RKC Waalwijk, PAOK en Cercle Brugge speelde, hoopt Jong AZ beter te presteren dan dit seizoen. De beloftenploeg speelt met een zestiende plek een anonieme rol in de Keuken Kampioen Divisie.

Maarten Martens was onderdeel van de AZ-ploeg die in 2009 kampioen werd. Maarten Martens was onderdeel van de AZ-ploeg die in 2009 kampioen werd. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie