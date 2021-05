Feyenoord-spits Lucas Pratto staat zo'n drie tot vijf maanden aan de kant. De Argentijn liep zondag tijdens de met 0-3 verloren Klassieker tegen Ajax een ernstige blessure op.

De enkel van invaller Pratto klapte dubbel bij een sliding in de slotminuten. Vlak na de wedstrijd meldde Feyenoord al dat bij onderzoek een breuk was geconstateerd, dat hij direct geopereerd zou worden en dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

"Bij de operatie hebben ze acht schroeven moeten plaatsen. Ik heb zondagavond overleg gehad met specialisten en zij hebben me verteld dat dat normaal is bij zulke operaties", zegt Gustavo Goñi, de zaakwaarnemer van Pratto, maandag tegen het Argentijnse Sportia.

"Ik heb met de dokter gesproken en we schatten de herstelperiode op drie tot vijf maanden. We moeten nu even afwachten hoe het zich ontwikkelt. Lucas wil uiteraard zo snel mogelijk aan zijn herstel beginnen."

De zware blessure betekent voor de 32-jarige Pratto een wrang einde van een teleurstellende Feyenoord-periode. De spits kwam in de winterstop op huurbasis over van River Plate en zal normaal gesproken weer terugkeren naar de Argentijnse topclub.

Pratto wist in acht wedstrijden namens Feyenoord, meestal als invaller, niet tot scoren te komen. Zonder de Argentijn gaat de ploeg van trainer Dick Advocaat waarschijnlijk de play-offs om Europees voetbal in.

