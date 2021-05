Edinson Cavani speelt ook volgend seizoen voor Manchester United. De Uruguayaanse spits heeft zijn aflopende contract op Old Trafford maandag met een jaar verlengd.

"Toen Edinson hier tekende, zei ik dat hij energie, kracht en leiderschap aan mijn selectie zou toevoegen. Daar heb ik niets te weinig mee gezegd. Hij heeft onze verwachtingen overtroffen", aldus manager Ole Gunnar Solskjaer op de site van United.

"We weten dat hij veel scoort, maar ook zijn persoonlijkheid heeft United heel veel gebracht. Hij heeft een winnaarsmentaliteit en is vastberaden in alles wat hij doet."

De inmiddels 34-jarige Cavani werd in oktober vorig jaar na zeven seizoenen bij Paris Saint-Germain transfervrij vastgelegd door United. Eerder kwam de 118-voudig international uit voor Palermo en Napoli.

Namens United staat de teller voor Cavani op 35 officiële wedstrijden, waarin hij vijftien doelpunten maakte en vijf assists gaf. Hij miste een aantal wedstrijden door blessures.

Cavani en United gaan volgend seizoen de Champions League in. Met nog vier wedstrijden te gaan staat de ploeg van Solskjaer stevig op de tweede plaats in de Premier League.

