FC Groningen heeft maandag Neraysho Kasanwirjo vastgelegd. De negentienjarige Amsterdammer komt transfervrij over van Ajax, waar hij niet tot een debuut in het eerste elftal kwam.

Kasanwirjo ondertekende een contract voor drie jaar in Groningen, met een optie voor nog een extra seizoen. De multifunctionele speler is een verdediger, die volgens Groningen ook op het middenveld kan spelen.

"Neraysho is een jongen met veel drive en power, die goed bij ons past", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de site van FC Groningen. "Hij is altijd een groot talent geweest en we zijn blij dat hij voor ons gekozen heeft. Hij had ook andere opties."

Kasanwirjo speelde in de jeugdopleiding van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. In 2013 maakte hij de overstap naar Ajax. In augustus 2019 debuteerde de voormalig international van Oranje onder 17 voor Jong Ajax in het betaald voetbal. Hij speelde tot dusver 37 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

"Het is moeilijk om te vertrekken uit Amsterdam, want ik had zeker kunnen blijven. Ajax wilde me graag behouden", aldus Kasanwirjo. "Maar ik heb voor mezelf gekozen."

Kasanwirjo is bij FC Groningen de vierde nieuweling voor het komende seizoen. Radinio Balker, Michael de Leeuw en Peter Leeuwenburgh gingen hem voor.