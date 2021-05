Frank de Boer presenteert vrijdag zijn voorlopige Oranje-selectie voor het EK, dat op 11 juni begint. Op basis van de huidige vorm, de prestaties en de (voor)selecties in de afgelopen maanden zijn dit de 45 spelers die kans maken op een oproep. De voorlopige groep moet worden teruggebracht tot een definitieve selectie van 26 spelers, die de bondscoach waarschijnlijk op 26 mei bekendmaakt. De deadline van de UEFA is pas 1 juni.

Keepers

Jasper Cillessen (32 jaar)

Club: Valencia

Aantal interlands: 60 (0 goals)

Debuut in Oranje: 7 juni 2013 (Indonesië-Nederland 0-3)

Recentste interland: 14 oktober 2020 (Italië-Nederland 1-1)

Eerdere eindtoernooien: WK 2014

EK-kansen: Een zekerheidje voor de definitieve selectie.

Tim Krul (33 jaar)

Club: Norwich City

Aantal interlands: 14 (0 goals)

Debuut in Oranje: 4 juni 2011 (Brazilië-Nederland 0-0)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: EK 2012 en WK 2014

EK-kansen: Lijkt een zekerheidje voor de definitieve EK-selectie, ook omdat hij een wapen kan zijn in een strafschoppenserie.

Maarten Stekelenburg (38 jaar)

Club: Ajax

Aantal interlands: 58 (0 goals)

Debuut in Oranje: 3 september 2004 (Nederland-Liechtenstein 3-0)

Recentste interland: 13 november 2016 (Luxemburg-Nederland 1-3)

Eerdere eindtoernooien: WK 2006, EK 2008, WK 2010 en EK 2012

EK-kansen: Een ideale stand-in bij Ajax, zo bleek. Lijkt daardoor ook een ideale stand-in bij Oranje.

Marco Bizot (30 jaar)

Club: AZ

Aantal interlands: 1 (0 goals)

Debuut in Oranje: 11 november 2020 (Nederland-Spanje 1-1)

Recentste interland: 11 november 2020 (Nederland-Spanje 1-1)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Was even tweede keeper bij Oranje, maar lijkt nu het voornaamste slachtoffer van de revival van Stekelenburg en Krul.

Naam: Justin Bijlow (23 jaar)

Club: Feyenoord

Aantal interlands: 0 (0 goals)

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: De Boer neigt naar een ervaren derde keeper. Een EK met Jong Oranje ligt daardoor meer voor de hand.

Naam: Joël Drommel (24 jaar)

Club: FC Twente

Aantal interlands: 0 (0 goals)

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Was erbij toen veel concurrenten geblesseerd waren. Nu iedereen fit is, lijkt een plek in de voorlopige EK-selectie het hoogst haalbare.

Maarten Stekelenburg maakte bijna zeventien jaar geleden zijn debuut in Oranje. Foto: Pro Shots

Verdedigers

Matthijs de Ligt (21 jaar)

Club: Juventus

Aantal interlands: 26 (2 goals)

Debuut in Oranje: 25 maart 2017 (Bulgarije-Nederland 2-0)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Een zekerheidje voor de definitieve selectie.

Stefan de Vrij (29 jaar)

Club: Internazionale

Aantal interlands: 43 (3 goals)

Debuut in Oranje: 15 augustus 2012 (België-Nederland 4-2)

Recentste interland: 18 november 2020 (Polen-Nederland 1-2)

Eerdere eindtoernooien: WK 2014

EK-kansen: Een zekerheidje voor de definitieve selectie.

Denzel Dumfries (25 jaar)

Club: PSV

Aantal interlands: 17 (0 goals)

Debuut in Oranje: 13 oktober 2018 (Nederland-Duitsland 3-0)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Heeft van alle aanvallend ingestelde rechtsbacks de beste papieren. Lijkt een zekerheidje voor de definitieve selectie.

Kenny Tete (25 jaar)

Club: Fulham

Aantal interlands: 14 (0 goals)

Debuut in Oranje: 10 oktober 2015 (Kazachstan-Nederland 1-2)

Recentste interland: 24 maart 2021 (Turkije-Nederland 4-2)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: De Boer is een fan van hem en ziet hem als de beste rechtsback als het puur op verdedigen aankomt. Heeft daardoor een grote kans op een plek in de definitieve selectie.

Owen Wijndal (21 jaar)

Club: AZ

Aantal interlands: 7 (0 goals)

Debuut in Oranje: 7 oktober 2020 (Nederland-Mexico 0-1)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: De linksback van de toekomst en misschien ook al van dit EK. Lijkt zeker van een plek in de definitieve EK-selectie.

Joël Veltman (29 jaar)

Club: Brighton & Hove Albion

Aantal interlands: 27 (2 goals)

Debuut in Oranje: 19 november 2013 (Nederland-Colombia 0-0)

Recentste interland: 11 november 2020 (Nederland-Spanje 1-1)

Eerdere eindtoernooien: WK 2014

EK-kansen: Zit al jaren geregeld bij de selectie en na een jaar als basisspeler in de Premier League maakt hij ook nu een goede kans op een plek in de definitieve selectie. Heeft als voordeel dat hij rechts én centraal achterin kan spelen.

Joël Veltman behoort al acht jaar geregeld tot de Oranje-selectie. Foto: ANP

Nathan Aké (26 jaar)

Club: Manchester City

Aantal interlands: 19 (2 goals)

Debuut in Oranje: 31 mei 2017 (Marokko-Nederland 1-2)

Recentste interland: 11 november 2020 (Nederland-Spanje 1-1)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Kende een seizoen met weinig speeltijd en veel blessureleed. Mag op basis van het verdere verleden wel hopen op een plek in de definitieve selectie. Heeft als voordeel dat hij links én centraal achterin kan spelen.

Jeremiah St. Juste (24 jaar)

Club: FSV Mainz 05

Aantal interlands: 0 (0 goals)

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Debuteerde door blessures, coronagevallen en het EK van Jong Oranje in maart verrassend in de Oranje-selectie. Een plek in de voorlopige EK-selectie lijkt het hoogste haalbare nu er meer concurrentie is.

Daley Blind (31 jaar)

Club: Ajax

Aantal interlands: 77 (2 goals)

Debuut in Oranje: 6 februari 2013 (Nederland-Italië 1-1)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: WK 2014

EK-kansen: Een zekerheidje voor de definitieve selectie, mits hij geen terugval krijgt in het herstel van zijn enkelblessure.

Patrick van Aanholt (30 jaar)

Club: Crystal Palace

Aantal interlands: 13 (0 goals)

Debuut in Oranje: 19 november 2013 (Nederland-Colombia 0-0)

Recentste interland: 24 maart 2021 (Turkije-Nederland 4-2)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Zat er de afgelopen jaren vaak bij, maar is voorbijgestreefd door Wijndal. Lijkt een twijfelgeval voor de definitieve selectie.

Hans Hateboer (27 jaar)

Club: Atalanta

Aantal interlands: 11 (0 goals)

Debuut in Oranje: 23 maart 2018 (Nederland-Engeland 0-1)

Recentste interland: 18 november 2020 (Polen-Nederland 1-2)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Overtuigt niet altijd in Oranje, maar dat deden andere rechtsbacks ook niet. Een plek in de definitieve EK-selectie is verre van een zekerheid.

Rick Karsdorp (26 jaar)

Club: AS Roma

Aantal interlands: 3 (0 goals)

Debuut in Oranje: 7 oktober 2016 (Nederland-Belarus 4-1)

Recentste interland: 25 maart 2017 (Bulgarije-Nederland 2-0)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Kwam door zijn basisplaats bij AS Roma onverwacht weer in beeld, maar behoorde in maart niet eens tot de voorselectie. Het EK lijkt heel ver weg.

Rick Kardorp speelde al vier jaar niet meer in Oranje. Foto: Pro Shots

Sven Botman (21 jaar)

Club: Lille OSC

Aantal interlands: 0 (0 goals)

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Maakt indruk in Lille, maar een plek in de EK-selectie van Jong Oranje ligt meer voor de hand.

Jurriën Timber (19 jaar)

Club: Ajax

Aantal interlands: 0 (0 goals)

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Heeft net als Veltman het voordeel dat hij rechts én centraal achterin kan spelen. Toch zou het al een verrassing zijn als hij de voorlopige selectie haalt.

Mitchel Bakker (20 jaar)

Club: Paris Saint-Germain

Aantal interlands: 0 (0 goals)

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Is regelmatig basisspeler bij een van de beste clubs van Europa en mag daardoor hopen op een plek in de voorlopige selectie. Een EK met Jong Oranje lijkt logischer.

Middenvelders

Georginio Wijnaldum (30 jaar)

Club: Liverpool

Aantal interlands: 73 (22 goals)

Debuut in Oranje: 2 september 2011 (Nederland-San Marino 11-0)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: WK 2014

EK-kansen: Een zekerheidje voor de definitieve selectie.



Frenkie de Jong (24 jaar)

Club: FC Barcelona

Aantal interlands: 25 (1 goal)

Debuut in Oranje: 6 september 2018 (Nederland-Peru 2-1)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Een zekerheidje voor de definitieve selectie.

Davy Klaassen (28 jaar)

Club: Ajax

Aantal interlands: 22 (5 goals)

Debuut in Oranje: 5 maart 2014 (Frankrijk-Nederland 2-0)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Is na een sterk seizoen bij Ajax zo goed als zeker van een plek in de definitieve selectie. Zeker onder De Boer, die jarenlang met hem samenwerkte in de ArenA.

Marten de Roon (30 jaar)

Club: Atalanta

Aantal interlands: 21 (0 goals)

Debuut in Oranje: 13 november 2016 (Luxemburg-Nederland 1-3)

Recentste interland: 24 maart 2021 (Turkije-Nederland 4-2)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Lijkt een zekerheidje voor de EK-selectie, al spreekt een opmerkelijke statistiek niet in zijn voordeel: van de laatste veertig goals maakte Oranje er maar één met De Roon in het veld.

Marten de Roon bij zijn debuut in Oranje. Foto: Pro Shots

Ryan Gravenberch (18 jaar)

Club: Ajax

Aantal interlands: 3 (0 goals)

Debuut in Oranje: 24 maart 2021 (Turkije-Nederland 4-2)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 2-0)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten van Nederland en maakt dat dit seizoen waar bij Ajax. Lijkt bijna zeker van een plek in de definitieve EK-selectie.

Donny van de Beek (24 jaar)

Club: Manchester United

Aantal interlands: 19 (3 goals)

Debuut in Oranje: 14 november 2017 (Roemenië-Nederland 0-3)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Zat begin dit seizoen nog dicht tegen de basis van Oranje aan, maar is na maanden bankzitten bij Manchester United gekelderd in de hiërarchie. Moet hopen dat speeltijd niet te zwaar weegt bij De Boer.

Teun Koopmeiners (23 jaar)

Club: AZ

Aantal interlands: 1 (0 goals)

Debuut in Oranje: 7 oktober 2020 (Nederland-Mexico 0-1)

Recentste interland: 7 oktober 2020 (Nederland-Mexico 0-1)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Heeft veel concurrentie op het middenveld en lijkt zich eerder klaar te moeten maken voor het EK met Jong Oranje.

Tonny Vilhena (26 jaar)

Club: FC Krasnodar

Aantal interlands: 15 (0 goals)

Debuut in Oranje: 4 juni 2016 (Oostenrijk-Nederland 0-2)

Recentste interland: 19 november 2018 (Duitsland-Nederland 2-2)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Verdwijnt sinds zijn transfer naar Rusland meer en meer uit beeld. Een plek in de voorlopige selectie lijkt het hoogst haalbare.

Kevin Strootman (31 jaar)

Club: Genoa

Aantal interlands: 46 (3 goals)

Debuut in Oranje: 9 februari 2011 (Nederland-Oostenrijk 3-1)

Recentste interland: 19 november 2019 (Nederland-Estland 5-0)

Eerdere eindtoernooien: EK 2012

EK-kansen: Verloor onder Ronald Koeman zijn basisplaats en onder De Boer zijn plek in de selectie. De voorselectie voor het EK lijkt het hoogst haalbare.

Kevin Strootman in 2012 in Oranje. Hij behoorde dat jaar tot de EK-selectie, maar speelde geen minuut op het toernooi. Foto: ANP

Aanvallers

Memphis Depay (27 jaar)

Club: Olympique Lyon

Aantal interlands: 62 (23 goals)

Debuut in Oranje: 15 oktober 2013 (Turkije-Nederland 0-2)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: WK 2014

EK-kansen: Een zekerheidje voor de definitieve selectie.



Steven Berghuis (29 jaar)

Club: Feyenoord

Aantal interlands: 24 (2 goals)

Debuut in Oranje: 27 mei 2016 (Ierland-Nederland 1-1)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Lijkt een zekerheidje voor de definitieve EK-selectie, zeker sinds hij in maart eindelijk ging scoren in Oranje.

Luuk de Jong (30 jaar)

Club: Sevilla

Aantal interlands: 35 (8 goals)

Debuut in Oranje: 9 februari 2011 (Nederland-Oostenrijk 3-1)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: EK 2012

EK-kansen: Soms eerste spits en soms eerste pinchhitter van Oranje. Lijkt een zekerheidje voor de definitieve EK-selectie.

Ryan Babel (34 jaar)

Club: Galatasaray

Aantal interlands: 69 (10 goals)

Debuut in Oranje: 26 maart 2005 (Roemenië-Nederland 0-2)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: WK 2006 en WK 2010

EK-kansen: Lijkt een zekerheidje voor de definitieve EK-selectie, vooral omdat De Boer hem ziet als leider in de kleedkamer. Dat is een groot voordeel nu Virgil van Dijk is weggevallen en Kevin Strootman waarschijnlijk wordt gepasseerd. Speelt inmiddels weer geregeld bij Galatasaray.

Donyell Malen (22 jaar)

Club: PSV

Aantal interlands: 8 (2 goals)

Debuut in Oranje: 6 september 2019 (Duitsland-Nederland 2-4)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 1-2)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Lijkt een zekerheidje voor de definitieve EK-selectie.

Donyell Malen scoorde bij zijn debuut in Oranje tegen Duitsland. Foto: Pro Shots

Calvin Stengs (22 jaar)

Club: AZ

Aantal interlands: 7 (0 goals)

Debuut in Oranje: 19 november 2019 (Nederland-Estland 5-0)

Recentste interland: 30 maart 2021 (Gibraltar-Nederland 0-7)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Lijkt zich dit seizoen niet door te ontwikkelen bij AZ. Maar de spoeling rechts voorin is dun en dus lonkt een plek in de definitieve EK-selectie.

Wout Weghorst (28 jaar)

Club: VfL Wolfsburg

Aantal interlands: 4 (0 goals)

Debuut in Oranje: 23 maart 2018 (Nederland-Engeland 0-1)

Recentste interland: 19 november 2019 (Nederland-Estland 5-0)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Nadat hij in maart werd gepasseerd, staat hij er nu "heel goed op" volgens De Boer. Lijkt daardoor hard op weg naar een plek in de definitieve EK-selectie.

Steven Bergwijn (23 jaar)

Club: Tottenham Hotspur

Aantal interlands: 12 (1 goal)

Debuut in Oranje: 13 oktober 2018 (Nederland-Duitsland 3-0)

Recentste interland: 27 maart 2021 (Nederland-Letland 2-0)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Is al jaren een zekerheidje in de Oranje-selectie, al lijkt zijn ontwikkeling stil te staan. Maakte dit seizoen geen enkele goal in de Premier League.

Cody Gakpo (22 jaar)

Club: PSV

Aantal interlands: 0

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Maakt indruk bij PSV en excelleert bij Jong Oranje. Lijkt klaar voor de stap naar het 'grote' Oranje.

Quincy Promes (29 jaar)

Club: Spartak Moskou

Aantal interlands: 47 (7 goals)

Debuut in Oranje: 5 maart 2014 (Frankrijk-Nederland 2-0)

Recentste interland: 15 november 2020 (Nederland-Bosnië en Herzegovina 3-1)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Is een van de vele opties op de vleugels en dat hij verdachte is in een steekincident, spreekt ook niet in zijn voordeel. Het kan tot onrust leiden, zelfs al is het maar in de media.

Myron Boadu (20 jaar)

Club: AZ

Aantal interlands: 1 (1 goal)

Debuut in Oranje: 19 november 2019 (Nederland-Estland 5-0)

Recentste interland: 19 november 2019 (Nederland-Estland 5-0)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Scoorde al in Oranje en leek dé spits van de toekomst. Daarna stopte de opmars. Lijkt zich op te mogen maken voor een EK met Jong Oranje.

Anwar El Ghazi (26 jaar)

Club: Aston Villa

Aantal interlands: 2 (0 goals)

Debuut in Oranje: 10 oktober 2015 (Kazachstan-Nederland 1-2)

Recentste interland: 13 oktober 2015 (Nederland-Tsjechië 2-3)

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Was jaren uit beeld, maar krabbelde op in de Premier League. De Boer liet al weten dat hij hem in de gaten houdt, maar een plek in de voorselectie van Oranje zou al verrassend zijn.

Noa Lang (21 jaar)

Club: Club Brugge

Aantal interlands: 0

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Is razendsnel uitgegroeid tot een van de sterren van de Belgische competitie, maar dat lijkt niet genoeg voor een plek in de voorlopige EK-selectie.

Mohamed Ihattaren (19 jaar)

Club: PSV

Aantal interlands: 0

Debuut in Oranje: -

Recentste interland: -

Eerdere eindtoernooien: -

EK-kansen: Blijft een enorm talent, maar op basis van de laatste maanden is zelfs een plek in de voorlopige EK-selectie bijna ondenkbaar.

Arjen Robben (37 jaar)

Club: FC Groningen

Aantal interlands: 96 (37 goals)

Debuut in Oranje: 30 april 2003 (Nederland-Portugal 1-1)

Recentste interland: 10 oktober 2017 (Nederland-Zweden 2-0)

Eerdere eindtoernooien: EK 2004, WK 2006, EK 2008, WK 2010, EK 2012 en WK 2014

EK-kansen: De Boer zei al dat een rentree in Oranje uitgesloten is. Hij voegde daar wel aan toe: "Zeg nooit nooit."