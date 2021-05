Ronald Koeman vindt zijn eigen toekomst bij FC Barcelona niet zo interessant. De Nederlandse trainer wil zich de komende twee weken alleen bezighouden met de spannende titelstrijd in La Liga.

"De laatste drie competitiewedstrijden zijn belangrijk, niet mijn toekomst. Ik heb met de president afgesproken om daar pas na het seizoen over te praten", zei Koeman maandag op zijn persconferentie voor het uitduel met Levante van dinsdagavond.

De voormalige bondscoach van het Nederlands elftal tekende afgelopen zomer een contract voor twee seizoenen bij Barcelona. Met winst van de beker, een flinke verjonging van het elftal en met nog drie duels te gaan nog kans op de landstitel doet Koeman het prima, maar in Spaanse media wordt toch al enige tijd gespeculeerd over een mogelijk vertrek na één jaar.

"Ik kan de strijd met de pers niet winnen, heb er geen controle over wat journalisten zeggen en schrijven", aldus Koeman. "Dit overkomt alle trainers. Het enige dat ik belangrijk vind, is om het seizoen te analyseren met de mensen met wie ik werk. Daar hebben we over twee weken de tijd voor."

De geruchten hebben deels te maken met de terugkeer van Joan Laporta als president in maart. Koeman werd vorig jaar gehaald door diens voorganger, Josep Maria Bartomeu. "Maar Laporta heeft vanaf de eerste dag zijn vertrouwen in mij uitgesproken. Ik zie mezelf ook volgend seizoen op de bank zitten hier."

Stand in La Liga 1. Atlético Madrid: 35-77 (61-22)

2. Real Madrid: 35-75 (60-26)

3. FC Barcelona: 35-75 (80-33)

4. Sevilla: 35-71 (51-29)

'Gaan tot de laatste seconde vechten voor titel'

De discussie over de toekomst van Koeman zal waarschijnlijk totaal overbodig zijn als Barcelona over twee weken de eerste titel sinds 2019 kan vieren. De Catalanen hebben na het 0-0-gelijkspel tegen Atlético Madrid van zaterdag nog steeds twee punten achterstand op de koploper. Real Madrid staat tweede met evenveel punten als 'Barça', maar een beter onderling resultaat.

Barcelona zal waarschijnlijk zijn laatste drie duels moeten winnen om kans te houden op het kampioenschap, te beginnen dinsdag (aftrap 22.00 uur) tegen nummer veertien Levante. "We zullen tot de laatste seconde blijven vechten om de titel te pakken", aldus Koeman. "We hebben het niet meer in eigen hand, maar we moeten er in ieder geval voor zorgen dat we zelf geen fout meer maken."

De coach voelt de spanning in de titelstrijd. Hij besloot zondag om alleen de eerste twintig minuten van de topper Real Madrid-Sevilla (2-2) te bekijken. "Ik werd er een beetje zenuwachtig van, dus ik zapte naar Juventus-AC Milan. Ik kijk duels van concurrenten liever als ik de uitslag al weet."

Koeman mag tegen Levante weer op de bank zitten, nadat hij de duels met Valencia (2-3-zege) en Atlético vanaf de tribune moest volgen vanwege een schorsing voor kritiek op de vierde official tijdens FC Barcelona-Granada (1-2) op 29 april.

