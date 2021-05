De Eredivisie Vrouwen krijgt weer een nieuwe opzet. Met ingang van komend seizoen vervallen de play-offs. De negen voetbalclubs die meedoen, spelen allemaal drie keer tegen elkaar en gaan ook strijden om periodetitels.

Bij het maken van de plannen is gekeken naar de vrouwencompetities in andere landen. Het spelen van meer wedstrijden is volgens de betrokken partijen cruciaal om het gat met buitenlandse topcompetities, zoals die in Duitsland en Engeland, te verkleinen.

Dit seizoen spelen alle clubs twee keer tegen elkaar, gevolgd door play-offs tussen de top vier om de landstitel en play-offs tussen de nummers vijf tot en met acht van de ranglijst. In plaats van play-offs komen er nu periodetitels.

De strijd om de Eredivisie Cup, een extra toernooi naast de Eredivisie en de KNVB Beker, verloopt vanaf komend seizoen via een knock-outsysteem.

De Eredivisie Vrouwen bestaat nu nog uit acht clubs: ADO Den Haag, Ajax, vv Alkmaar, Excelsior, sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente. Daar komt volgend seizoen Feyenoord nog bij.