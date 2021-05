Frank de Boer genoot zondag van de hoofdrol van FC Groningen-aanvoerder Arjen Robben in het duel met FC Emmen (0-4-zege), maar de bondscoach van Oranje ziet voorlopig geen plek voor de 96-voudig international in zijn selectie voor het EK van komende zomer.

"Ik heb geleerd nooit nooit te zeggen, maar op dit moment sluit ik het uit", zei De Boer maandag. "Ik ben superblij voor Arjen dat hij weer gespeeld heeft, maar hij heeft in 2019 voor het laatst een hele wedstrijd meegedaan. Ik denk dat we de discussie over een mogelijke EK-selectie even moeten parkeren."

De 37-jarige Robben speelde zondag in Emmen bij zijn tweede basisplaats van het seizoen tachtig minuten mee. Met twee assists was hij voor het eerst deze jaargang belangrijk voor FC Groningen.

Na het duel zei de aanvaller dat hij niet zou twijfelen als De Boer hem zou uitnodigen voor het EK. "Dan kom ik. Toen ik afgelopen zomer hiermee begon, was het EK wel iets uit mijn stoutste dromen. Eerst maar realistisch blijven en kijken hoe het de komende weken gaat. Daarna zien we verder."

De Boer vond het "hartstikke mooi" om zondag naar Robben te kijken. "Daar doe je het voor, om na zoveel tegenslagen weer bijna negentig minuten te spelen. Ik heb zijn reactie gezien na de wedstrijd, en hoe hij ermee bezig is. Maar we moeten het wel in perspectief blijven zien."

Arjen Robben kwam 3,5 jaar geleden voor het laatst in actie voor Oranje. Arjen Robben kwam 3,5 jaar geleden voor het laatst in actie voor Oranje. Foto: Pro Shots

Robben sloot interlandloopbaan af in 2017

Robben speelde zijn laatste interland op 10 oktober 2017, toen hij twee keer scoorde in het WK-kwalificatieduel met Zweden (2-0). Hij maakte de WK's van 2006, 2010 en 2014 en de EK's van 2004, 2008, en 2012 mee.

Het EK is van 11 juni tot en met 11 juli. Vanwege het coronavirus mogen bondscoaches 26 spelers, 3 meer dan normaal, in hun selectie opnemen.

Vrijdag maakt De Boer zijn voorlopige selectie bekend voor het EK en op 26 mei volgt waarschijnlijk de definitieve selectie. De deadline van de UEFA voor de definitieve selecties is 1 juni.