Sparta-speler Tom Beugelsdijk ontkent dat hij iets te maken heeft met matchfixing in het betaald voetbal. Op de sociale media werd de verdediger veelvuldig genoemd als de speler die volgens de NOS ervan verdacht wordt expres een gele kaart te hebben gepakt tijdens een wedstrijd.

De NOS meldde zondag dat de politie onderzoek doet naar een speler uit de Eredivisie die wordt verdacht van spotfixing. Hij zou dit seizoen opzettelijk een gele kaart hebben gepakt, zodat gokkers er geld mee konden verdienen.

Sparta vernam dat de naam van Beugelsdijk werd genoemd op sociale media en ging daarop met de dertigjarige verdediger in gesprek. De voormalig ADO-speler kreeg op 16 januari in de met 3-5 verloren thuiswedstrijd tegen PSV geel na een overtreding op het middenveld. Het was zijn eerste van in totaal vier gele kaarten dit seizoen.

"De club heeft deze ochtend gesproken met de speler, waarin hij aangeeft de overtreding uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd", meldt Sparta maandag in een korte verklaring op de website.

"Zowel bij de club als de speler is niet bekend of er daadwerkelijk een onderzoek wordt gestart. Mocht er een onderzoek komen, dan zal de club hieraan uiteraard alle medewerking verlenen en heeft de club het vertrouwen dat het integer en zorgvuldig zal plaatsvinden."

Technisch directeur Henk van Stee laat tegenover RTV Rijnmond weten dat Beugelsdijk beweert geen signalen te hebben ontvangen over een lopend onderzoek. "Tom zegt dat het absolute onzin is. Hij is nooit gebeld door de KNVB of door de politie. Hij is ook verbaasd"

De NOS besloot de naam van de betreffende speler zondag niet te publiceren. Op basis van de informatie die de omroep wel deelde, zoals de plek van de overtreding en dat het ging om een speler die dit seizoen nog geen kaart had gehad, dook op sociale media de naam van Beugelsdijk op.