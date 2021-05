Eran Zahavi is geschokt door de overval op zijn woning, waarbij zondag zijn vrouw en kinderen werden vastgebonden na bedreiging met een vuurwapen. De spits van PSV spreekt maandag op Instagram van een "zeer onplezierige gebeurtenis".

Zahavi keerde zondag direct terug naar zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert nadat hij hoorde dat zijn vrouw en vier kinderen waren overvallen door twee mannen die zich voordeden als postbezorgers. De Israëliër was zelf in Tilburg om met PSV in actie te komen tegen Willem II.

"Dit gaat veel verder gaat dan een normale inbraak en diefstal", schrijft Zahavi in het Hebreeuws op Instagram. "Dank allen voor de bezorgdheid en liefde, we vragen iedereen om de situatie te begrijpen en onze privacy te respecteren, zodat we alles kunnen verwerken."

De vrouw van Zahavi spreekt op hetzelfde medium van een "schokkend geval van diefstal en mishandeling". "En dat op een plek die voor ons de veiligste ter wereld zou moeten zijn: ons huis."

"We gaan door een moeilijke periode en hebben tijd nodig om dit te verwerken. Het is belangrijk voor mij dat ze de kinderen geen pijn hebben gedaan en dat het fysiek goed met ze gaat."

Eran Zahavi bij zijn huis in Buitenveldert. Eran Zahavi bij zijn huis in Buitenveldert. Foto: ANP

PSV kijkt naar veiligheid Zahavi

De politie spreekt over een overval die voor alle betrokkenen zeer traumatisch is geweest. Voor het gezin is slachtofferhulp ingeschakeld. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht.

PSV heeft maandag in overleg met de politie en de autoriteiten gekeken naar de veiligheid van de Zahavi's. De club wilde niet zeggen of en hoe de spits en zijn gezin nu worden beveiligd.

De Israëliër hoefde zich maandag niet in Eindhoven te melden, net als de andere PSV'ers die allemaal een vrije dag kregen na de zege op Willem II (0-2).