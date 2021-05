De vrouw en vier kinderen van PSV-spits Eran Zahavi zijn zondag bij de overval op hun woning vastgebonden. Ook werden hun monden afgeplakt met tape en werden ze bedreigd met een vuurwapen, meldt de Amsterdamse politie. De politie is op zoek naar de twee daders die als postbezorgers waren verkleed.

Zahavi was op het moment van de overval zelf niet in de woning aanwezig, omdat hij met de PSV-selectie in Tilburg was voor de uitwedstrijd tegen Willem II. Nadat hij op de hoogte was gebracht, keerde hij direct terug naar zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.

De daders zijn er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor gegaan. De vrouw en kinderen hebben geen letsel opgelopen, maar de overval is voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest, zegt de politie. Slachtofferhulp ingeschakeld om het gezin te ondersteunen.

Zahavi noemt de overval maandagochtend in een eerste reactie en "zeer onplezierige gebeurtenis". "Het ging veel verder dan een normale inbraak en diefstal", schrijft hij in het Hebreeuws op Instagram.

Shay Zahavi, de vrouw van de voetballer, meldt in een eigen post op Instagram dat zij en haar kinderen "moeilijke tijden hebben doorgemaakt". "We hebben even nodig om dit te verwerken. Fysiek gaat het goed met de kinderen."

PSV heeft maandag in overleg met de politie en de autoriteiten gekeken naar de veiligheid van de Zahavi's. De club wilde niet zeggen of en hoe de spits en zijn gezin nu worden beveiligd. De Israëliër hoefde zich maandag niet in Eindhoven te melden, net als de andere PSV'ers, die allemaal een vrije dag kregen na de zege op Willem II (0-2).

Foto: ANP

Daders deden zich voor als postbezorgers

De overval vond zondag plaats rond 14.40 uur, ongeveer twee uur voor de aftrap van de wedstrijd van PSV. Nadat Shay Zahavi de deur had geopend, werd ze direct tegen de muur gedrukt en met een vuurwapen bedreigd.

De daders, die zich voordeden als postbezorgers, bonden zowel de vrouw als de kinderen vast en plakten hun monden af. Nadat zij de woning overhoop hadden gehaald, gingen ze er met de buit vandoor en lieten ze de vijf in hulpeloze toestand achter.

De daders van vermoedelijk rond de twintig jaar zijn nog voortvluchtig. De politie verzamelt beelden van camera's in de omgeving en vraagt getuigen om zich te melden.