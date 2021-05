De overval op het huis van Eran Zahavi was een traumatische ervaring voor de vrouw en vier kinderen van de PSV-spits, laat de Amsterdamse politie weten. De gezinsleden van de Israëliër werden zondagmiddag bedreigd met een vuurwapen en er werd tape op hun mond geplakt.

Zahavi was op het moment van de overval niet in de woning aanwezig, omdat hij met de PSV-selectie in Tilburg was voor de uitwedstrijd tegen Willem II. Na op de hoogte te zijn gesteld, keerde hij direct terug naar zijn huis in Amsterdam Buitenveldert.

De verdachten zijn er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor gegaan. De vrouw en kinderen hebben geen letsel opgelopen, maar de overval is voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest, zegt de politie. Er is slachtofferhulp ingeschakeld om het gezin te ondersteunen.

De politie is op zoek naar twee verdachten van rond de 20 jaar oud, die zich voordeden als postbezorgers. Er wordt ook gezocht naar camerabeelden van de omgeving.