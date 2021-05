Zinédine Zidane vindt dat Real Madrid zondag in de topper tegen Sevilla flink is benadeeld. Door een 2-2-gelijkspel morste de regerend kampioen dure punten in de Spaanse titelstrijd.

Zidane hekelde na afloop een omstreden VAR-beslissing. Zijn ploeg kreeg een kwartier voor tijd (bij een stand van 1-1) een penalty nadat Karim Benzema was gevloerd. De VAR had kort daarvoor aan de andere kant echter hands van Éder Militão geconstateerd, waarop niet Real maar Sevilla een strafschop kreeg.

"Ik sprak na afloop met de scheidsrechter, maar hij heeft me niet kunnen overtuigen", beklaagde Zidane zich op de persconferentie. "Ik praat normaal gesproken nooit over scheidsrechters, maar vandaag ben ik heel erg boos."

De Franse trainer vond de beslissing onterecht, omdat hij zag dat bij het omstreden moment niet alleen Militão, maar ook een speler van Sevilla de bal met de hand beroerde. "Maar alleen onze handsbal werd bestraft. Dat moeten ze me maar eens uitleggen."

"We kunnen er nu over praten, maar het zal toch niet duidelijk worden en dat irriteert me", ging Zidane verder. "Vandaag zag ik een handsbal van Sevilla en een handsbal van Real Madrid en alleen wij worden bestraft. Dat is de realiteit."

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de video te bekijken.

Zidane ziet nog volop kansen voor titelprolongatie

De toegekende penalty werd benut door Ivan Rakitic, waarna Real Madrid pas op het nippertje een nederlaag wist te voorkomen. Diep in blessuretijd tekende Eden Hazard met een van richting veranderd schot voor de gelijkmaker.

"We hadden drie punten verdiend, want we waren beter", vond Zidane, die Real Madrid als trainer in 2017 en 2020 naar de landstitel loodste. "Maar er zijn nog drie wedstrijden te spelen, er is nog niets verloren."

De Spaanse titelstrijd is dit seizoen ongemeen spannend. Na 35 speelrondes gaat Atlético Madrid aan kop, op twee punten gevolgd door Real Madrid en het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman.

