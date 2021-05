Real Madrid is zondagavond aan een nederlaag ontsnapt in de topper in La Liga tegen Sevilla. 'De Koninklijke' speelde dankzij een doelpunt in blessuretijd op eigen veld met 2-2 gelijk, waardoor de Spaanse titelstrijd ongemeen spannend blijft.

Karim Benzema dacht Real na twaalf minuten al op voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten later opende Fernando na een fraaie actie in het zestienmetergebied wel de score voor Sevilla.

Halverwege de tweede helft herstelde Marco Asensio het evenwicht. De aanvaller vond het doel met een geplaatst schot op aangeven van Toni Kroos.

Tien minuten later werd Benzema in het zestienmetergebied gevloerd door doelman Bono, maar Real kreeg geen penalty. De VAR had kort daarvoor echter hands van Éder Militão geconstateerd, waarop Sevilla wel een strafschop kreeg. Die werd benut door Ivan Rakitic.

Real leek op een nederlaag af te stevenen, maar in blessuretijd bezorgde Kroos zijn ploeg met een afstandsschot, dat onderweg van richting werd veranderd door Sevilla-verdediger Diego Carlos, toch nog een punt. Kort daarna schoot Casemiro van afstand net naast. Luuk de Jong viel in de slotfase in bij Sevilla, waar Karim Rekik op de bank bleef.

Ivan Rakitic benutte een strafschop namens Sevilla. Foto: Pro Shots

Real verzuimt koppositie over te nemen

Door het gelijkspel verzuimde Real de koppositie over te nemen van Atlético Madrid, dat zaterdag met 0-0 gelijkspeelde in de topper tegen het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman. Bij een overwinning had de ploeg van coach Zinédine Zidane de stadgenoot op basis van een beter onderling resultaat van de eerste plek verdrongen.

Met nog drie speelrondes voor de boeg heeft Atlético twee punten voorsprong op nummer twee Real en nummer drie Barcelona. Nummer vier Sevilla heeft zes punten achterstand en lijkt de titel te kunnen vergeten.

