Bryan Linssen vindt dat er ondanks de matige reeks van Feyenoord nog een prima relatie is tussen Dick Advocaat en de spelersgroep. Volgens de aanvaller gaat iedereen door het vuur voor de 73-jarige trainer.

Advocaat zinspeelde ruim een week geleden na het verlies tegen hekkensluiter ADO Den Haag op een voortijdig vertrek, maar gaf later aan door "emotie en frustratie" verkeerde dingen gezegd te hebben.

"We mogen Dick allemaal", zei Linssen zondag na de verloren Klassieker tegen Ajax (0-3). "Dat er vorige week na onze nederlaag tegen ADO Den Haag sprake van was dat hij zou opstappen, heeft bij ons echt geen seconde geleefd."

"Wij proberen voor de trainer door het vuur te gaan, heel simpel. Daar hoeven we dus verder ook geen woorden aan vuil te maken."

Bryan Linssen krijgt het aan de stok met Ajacied Lisandro Martínez. Foto: ANP

'Uitslag groter dan verschil op het veld'

Linssen vond dat Feyenoord er alles aan had gedaan om Ajax te verslaan en een stap te zetten naar de belangrijke vierde plaats in de Eredivisie. "Ik denk dat de wil heel groot was en het enthousiasme ook. We hebben het Ajax ook niet heel makkelijk gemaakt."

"We brengen onszelf in de problemen door twee eigen goals te maken en een penalty te missen. Hoe je het wendt of keert, dat gaat uiteindelijk wel in onze koppies zitten."

Dat er in De Kuip na 90 minuten 0-3 op het scorebord stond, was volgens Linssen geflatteerd. "Ik vind dat de uitslag groter is dan het verschil op het veld tijdens de wedstrijd. Ajax speelt makkelijker, maar dat doen ze al het hele seizoen."

Feyenoord mist alleen nog de play-offs als het in de twee resterende duels vijf punten goedmaakt op Vitesse. "Waarom zou dat niet kunnen?", hield de oud-speler van de Arnhemse club de moed erin. "Wij moeten gewoon knallen, dat is heel simpel."