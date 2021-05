Ajax-trainer Erik ten Hag was zondag zeer te spreken over wat zijn spelers lieten zien in de Klassieker. De Amsterdammers wonnen zonder echt te overtuigen met ruime cijfers van Feyenoord: 0-3.

Ajax leek alleen aan het einde van de eerste helft even in de problemen te komen. Edson Álvarez kreeg bij een 0-1-voorsprong een rode kaart en Feyenoord een strafschop. Leroy Fer miste echter vanaf 11 meter en nadat Feyenoord na de pauze ook met een man minder was komen te staan (twee keer geel voor Tyrell Malacia), liep Ajax eenvoudig uit naar 0-3.

"Wij willen vanaf het begin domineren en dat hebben we gedaan", zei Ten Hag voor de camera van ESPN. "We trokken meteen het initiatief naar ons toe. De eerste kans was voor Feyenoord uit een omschakelmoment, maar wij kregen ook volop mogelijkheden. Ik denk dat we de hele wedstrijd gedomineerd hebben."

"Ook toen we met tien man kwamen te staan. Dat hebben we uitstekend gedaan. Het was belangrijk dat we met Antony diepte in ons spel hebben. Ik ben supertrots op mijn ploeg en wat ze mentaal hebben geleverd en de wilskracht die ze hebben getoond. Dit is echt een knappe prestatie."

De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen Feyenoord. De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

Ten Hag geïrriteerd over rode kaart Alvarez

Ten Hag was minder te spreken over de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie om Alvarez met rood weg te sturen. De middenvelder kreeg de bal na een scrimmage uit een vrije trap de bal van dichtbij op zijn bovenarm en voorkwam daarmee een tegendoelpunt.

"Als de bal van zo dichtbij wordt geschoten, waar moet je je handen dan laten? Het is aan de arbitrage, maar het is double punishment", aldus Ten Hag, die ook kritisch was op Alvarez. "Edson moet, voordat de vrije trap komt, hoger verdedigen. Die bal lijkt uit te gaan en daar speculeert hij een beetje op."

Ten Hag was vol lof over Stekelenburg, die de penalty van Fer keerde. "Maarten was vandaag wederom fantastisch, op bijna alle vlakken. Of het nou opbouwend, verdedigend of in het verwerken van ballen was. Hij brengt rust en stopt vandaag een penalty op een cruciaal moment."

Ajax is al kampioen. Ten Hag stelde tegen Feyenoord zijn sterkste elf op, maar stuurt vanaf maandag al een paar spelers met vakantie, waardoor Ajax in de laatste twee speelrondes met andere namen aan de aftrap verschijnt. Nicolás Tagliafico, die was geschorst tegen Feyenoord, kreeg zaterdag al vrijaf.

