PSV-aanvoerder Denzel Dumfries leefde zondag rond de uitwedstrijd van de Eindhovenaren tegen Willem II (0-2) mee met zijn ploeggenoot Eran Zahavi. De Israëliër kreeg in Tilburg te horen dat zijn woning in Amsterdam was overvallen. Daarbij werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden.

"Het was zwaar voor de wedstrijd", zei Dumfries bij ESPN. "Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte."

Zahavi was met PSV al in Tilburg gearriveerd toen hij op de hoogte werd gebracht van het nieuws. Daarop vertrok de 33-jarige spits direct naar zijn huis in Amsterdam Buitenveldert.

Zonder Zahavi boekte PSV een overtuigende zege op Willem II. Donyell Malen bracht de bezoekers halverwege de eerste helft op voorsprong. Kort na rust zorgde Derrick Köhn met een eigen doelpunt voor de 0-2.

"We zijn wel professionals en hadden een job te doen", aldus Dumfries. "We weten waar het om gaat. De drie punten zijn het belangrijkste. We moeten de tweede plek vasthouden. Ik geloof er heilig in dat dat gaat lukken."

PSV viert de 0-2 tegen Willem II.

Schmidt: 'We wilden ook winnen voor Eran'

Ook Roger Schmidt was tijdens het duel met Willem II met zijn gedachten bij Zahavi. "We zijn blij dat er niemand gewond is geraakt, maar desondanks is het vreselijk voor zijn familie", zei de coach van PSV. "Iedereen was geschokt. We wilden ook winnen voor Eran."

Schmidt was tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg in Tilburg. "We speelden geconcentreerd en gaven bijna niets weg, dus ik ben blij. Maar het ging ook weer niet gemakkelijk, want ze speelden met vijf man in de verdediging. Bovendien was het een vermoeiende week."

Voor PSV was de overwinning op Willem II een belangrijke in de strijd om de tweede plaats, die recht geeft op plaatsing voor de voorronde van de Champions League. De ploeg van coach Roger Schmidt heeft met nog twee speelrondes voor de boeg één punt meer dan nummer drie AZ.

