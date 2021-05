Trainer Ruud Brood gelooft nog in handhaving met ADO Den Haag. De Hagenaars wonnen zondag met 0-1 bij PEC Zwolle en hebben weer volop kans om degradatie te ontlopen.

"We zijn weer helemaal aangesloten", constateerde Brood bij ESPN. "Tegelijkertijd weten we dat we nog zware wedstrijden te gaan hebben. Maar het geloof is er. Ik moet mijn ploeg complimenteren, want het was niet makkelijk."

ADO kwam in Zwolle al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Bobby Adekanye en hield die voorsprong vast. "We maakten het wel spannend", vond Brood. "We hadden het beter kunnen uitspelen, zeker in de tweede helft. Dat hebben we nagelaten. Ik begrijp dat ook wel, want we stonden met 0-1 voor en wilden de punten binnenhalen."

ADO is met twee wedstrijden te spelen nog hekkensluiter, maar de achterstand op VVV-Venlo (één punt), FC Emmen (twee punten) en Willem II (drie punten) is te overzien. Bovendien speelt de ploeg van Brood donderdag thuis tegen Willem II.

Ruud Brood overlegt met zijn technische staf tijdens de gewonnen wedstrijd in Zwolle. Ruud Brood overlegt met zijn technische staf tijdens de gewonnen wedstrijd in Zwolle. Foto: Pro Shots

'Er is meer acceptatie in de ploeg'

Na een serie van vijftien competitiewedstrijden zonder zege won ADO zondag voor de tweede keer op rij, nadat vorige week werd gewonnen van Feyenoord (3-2). Brood zoekt de verklaring voor die ommekeer in de sfeer binnen de selectie. "Er is nu meer onderlinge acceptatie. Dat komt ook door de resultaten, maar dat is wel veranderd."

"Ik ben ook blij dat er spelers terugkomen. Er is nu een goede balans tussen jong en oud, door ervaren spelers die terug zijn", doelt Brood onder meer op de herstelde Daryl Janmaat. De verdediger maakte tegen PEC zijn rentree na een afwezigheid van vier maanden.

"Ik geloof erin dat we het gaan redden. Anders kan je dit niet bewerkstelligen", aldus Brood. "We waren dood en begraven, maar nu sluiten we aan. Maar we moeten gewoon door blijven gaan. We schuiven dit weer opzij, gaan even genieten en dan weer richting donderdag."

