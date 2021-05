PSV heeft zondag de belangrijke tweede plaats in de Eredivisie heroverd. De Eindhovenaren wonnen de uitwedstrijd tegen Willem II met 0-2 en wippen daardoor in de stand weer over AZ heen.

PSV kwam in het Koning Willem II Stadion na een half uur spelen op voorsprong. Clubtopscorer Donyell Malen tekende met een schot in de verre hoek voor zijn achttiende doelpunt van het seizoen. Een eigen goal van Derrick Köhn betekende al vroeg in de tweede helft de beslissing.

Willem II stelde daar niets tegenover en kwam in de hele wedstrijd zelfs tot geen enkele doelpoging. Dat is een unicum sinds er vijftien jaar geleden werd begonnen met het bijhouden van die statistieken.

Vlak voor de wedstrijd werd PSV opgeschrikt door het nieuws van een overval in de woning van Eran Zahavi. De vrouw en kinderen van de Israëliër werden daarbij vastgebonden. De spits reisde meteen terug naar huis en werd vervangen door Yorbe Vertessen.

De overwinning voor PSV is belangrijk in de strijd om de tweede plek, die recht geeft op plaatsing voor de voorronde van de Champions League. AZ, dat zaterdag moeizaam met 1-0 won van Fortuna Sittard, heeft met nog twee wedstrijden te gaan 67 punten. PSV staat daar nu één punt boven.

Willem II is verwikkeld in een spannende degradatiestrijd. De Tilburgers staan met 25 punten uit 32 wedstrijden op de vijftiende plaats, vlak boven de degradatiestreep.

Donyell Malen opende de score voor PSV, maar viel in de slotfase geblesseerd uit.

PSV vanaf eerste minuut oppermachtig

PSV verspeelde vorige week thuis tegen Heerenveen nog dure punten (2-2), maar een nieuwe misstap hing tegen een zwak Willem II geen moment in de lucht. PSV was vanaf de eerste minuut oppermachtig en kreeg via Noni Madueke een grote kans om de score te openen.

De terechte openingstreffer kwam er na een klein half uur spelen alsnog. Vertessen bekroonde zijn onverwachte basisplaats door met een snelle rush de verdediging van Willem II te ontregelen. Malen pikte vervolgens de bal op en vond met een geplaatst schot de verre hoek.

PSV kreeg nog voor rust kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar deze waren aan Malen en Madueke niet besteed. De tweede goal kwam er vroeg in de tweede helft alsnog. Na een kopbal van Denzel Dumfries werkte Willem II-verdediger Köhn de bal ongelukkig in eigen doel.

Marco van Ginkel stond voor het eerst in drie jaar weer aan de aftrap van een Eredivisie-duel.

Malen valt geblesseerd uit in slotfase

PSV drong daarna niet meer aan en kon het zich veroorloven de wedstrijd op halve kracht uit te spelen. Willem II straalde weinig geloof uit in de jacht op een aansluitingstreffer, waardoor een spannende slotfase uitbleef in Tilburg.

PSV kreeg vlak voor tijd nog een tegenvaller te verwerken toen Malen zich blesseerde na een ongelukkige beweging. De spits ging strompelend van het veld en werd gewisseld, al is het niet duidelijk of dat uit voorzorg gebeurde.

Voor Marco van Ginkel was het een bijzondere middag. De van Chelsea gehuurde middenvelder, die al jarenlang geplaagd wordt door blessures, stond bij PSV voor het eerst sinds mei 2018 weer aan de aftrap in een Eredivisie-duel.

