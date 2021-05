Feyenoord-spits Lucas Pratto heeft zondag een voetbreuk opgelopen tijdens de Klassieker tegen Ajax (0-3-nederlaag). De 32-jarige Argentijn is daardoor de rest van dit seizoen uitgeschakeld.

Pratto probeerde in de blessuretijd van de tweede helft de bal te veroveren met een sliding, maar daarbij bleef hij haken in het gras en klapte zijn voet dubbel. Hij moest door twee mensen van de medische staf van het veld worden gedragen.

Feyenoord meldt zondag op de eigen website dat bij onderzoek in het ziekenhuis er een breuk is geconstateerd. Daaraan wordt hij dezelfde dag nog geopereerd.

Pratto lijkt zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al te hebben gespeeld. Hij kwam in de winterstop op huurbasis over van River Plate, maar wist geen moment te overtuigen.

De vijfvoudig international kwam tot zeven duels voor Feyenoord. Hij had in de eerste twee een basisplaats, maar viel daarna alleen nog een paar keer in, waaronder tegen Ajax. Hij slaagde er niet in om te scoren.

Feyenoord moet waarschijnlijk deelnemen aan de play-offs. De ploeg heeft vijf punten achterstand op nummer vier Vitesse. De nummers vijf tot en met acht strijden om één ticket voor de voorrondes van de nieuwe Conference League.

