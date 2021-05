Eran Zahavi ontbreekt zondag in de uitwedstrijd van PSV tegen Willem II omdat zijn woning in Amsterdam is overvallen. Daarbij werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden.

De dader was mogelijk als pakketbezorger verkleed. De politie werd rond 15.30 uur gealarmeerd, waarna agenten met kogelwerende vesten ter plaatse kwamen.

Zahavi was met PSV al gearriveerd in Tilburg toen hij op de hoogte werd gesteld van het nieuws. Daarop vertrok de Israëliër direct naar zijn huis. Zijn plaats in de basis werd overgenomen door Yorbe Vertessen.

Op foto’s bij AT5 is te zien dat rond de witte miljoenenvilla in Amsterdam Buitenveldert door de politie sporenonderzoek wordt gedaan wordt. De politie laat weten dat bij de overval niemand gewond is geraakt.

De 33-jarige Zahavi is dit seizoen een vaste kracht bij PSV. In 23 competitieduels was hij goed voor tien doelpunten.

Willem II-PSV begon om 16.45 uur en eindigde in een 0-2-overwinning voor de Eindhovenaren.