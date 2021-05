De politie doet onderzoek naar een speler uit de Eredivisie die wordt verdacht van matchfixing, meldt de NOS zondag. De speler zou opzettelijk een gele kaart hebben gepakt, waar gokkers geld mee verdienden.

De speler in kwestie beweert zelf van niets te weten en de gokkers niet te kennen. Om welke speler het gaat en in welke wedstrijd de opzettelijke gele kaart uitgedeeld zou zijn, is niet bekendgemaakt.

Het zou gaan om een speler die dit seizoen nog niet eerder geel pakte, maar dit keer een opvallende kaart kreeg, wat het ongewone gokpatroon op een gele kaart voor hem verdacht maakte.

Volgens de NOS zou een van de gokkers 13.000 euro hebben gewonnen. Hij zette in totaal 3.000 euro in op een gele kaart van de speler in de betreffende wedstrijd. Twee andere gokkers zouden zo'n 1.000 euro hebben verdiend.

De politie wil nog weinig kwijt over het onderzoek, omdat het strafrechtelijk onderzoek nog in een vroeg stadium zit. Wel wordt benadrukt dat er nog niet is besloten om tot vervolging over te gaan.

Ook de KNVB stelt een onderzoek in naar de mogelijk opzettelijke gele kaart. "De KNVB is op de hoogte van deze zaak", aldus een woordvoerder, die verder meldt dat de voetbalbond niet ingaat op specifieke gevallen en de resultaten van het onderzoek van de politie afwacht.