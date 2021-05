Feyenoord-trainer Dick Advocaat wilde dat zijn spelers zondag in de Klassieker een reactie gaven op de blamerende nederlaag van vorige week tegen ADO Den Haag (3-2). Hij vond dat hij zijn spelers ondanks de 0-3-nederlaag niets kwalijk kon nemen.

"Ik vind dat het elftal vandaag wel degelijk een reactie heeft gegeven. We waren in de eerste helft niet minder dan Ajax en kregen de betere kansen", zei Advocaat voor de camera van ESPN.

Feyenoord had vlak voor rust de kans om Ajax pijn te doen. De Rotterdammers kregen bij een 0-1-achterstand een strafschop en bovendien ontving Edson Álvarez een rode kaart. Leroy Fer miste echter vanaf 11 meter en nadat Feyenoord na de pauze ook met een man minder was komen te staan (twee keer geel voor Tyrell Malacia), liep Ajax eenvoudig uit naar 0-3.

"Ik kan nu niet boos op mijn spelers zijn. Ze hebben keihard gewerkt en alles gegeven. De doelpunten van Ajax vielen ook wel erg gelukkig", doelde Advocaat op de twee eigen goals. "Leroy had de 1-1 moeten maken en dan was het een andere tweede helft geweest. Dat gebeurde niet en dat is niet goed, maar we gaan wel verder."

Leroy Fer ziet zijn strafschop gekeerd worden door Maarten Stekelenburg. Leroy Fer ziet zijn strafschop gekeerd worden door Maarten Stekelenburg. Foto: Pro Shots

Fer toont zich schuldbewust

Fer, die ook knullig balverlies leed bij de 0-3, toonde zich na afloop schuldbewust. "Aan die gemiste strafschop erger ik me nog het meest. Dat kan een breekpunt zijn in de wedstrijd. Dan is het 1-1 en speel je tegen tien man", verzuchtte hij.

"Ik weet wat de Klassieker betekent voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. We zullen dit naast ons neer moeten leggen en alles geven in de laatste twee speelrondes. We moeten Europees voetbal halen."

Feyenoord moet waarschijnlijk deelnemen aan de play-offs. De ploeg heeft vijf punten achterstand op nummer vier Vitesse. De nummers vijf tot en met acht strijden om één ticket voor de voorrondes van de nieuwe Conference League.

"Het is wel zeker dat we de play-offs in moeten", legde Advocaat zich daar nu al bij neer. "Ik hoef geen gas te geven, de spelers moeten gas geven. Ze weten dondersgoed wat er moet gebeuren."

