Manchester United heeft zondag in de Premier League een moeizame zege geboekt op bezoek bij Aston Villa. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer won na een achterstand met 1-3 en stelde daarmee het titelfeest van Manchester City uit. In de Bundesliga morste Eintracht Frankfurt kostbare punten.

United kwam halverwege de eerste helft met 1-0 achter bij Villa door een treffer van Bertrand Traoré. Kort na rust draaiden de bezoekers de achterstand in een tijdsbestek van vijf minuten om in een voorsprong. Bruno Fernandes benutte een strafschop en Mason Greenwood tekende voor de 1-2.

In de slotfase zorgde invaller Edinson Cavani met een kopbal voor de beslissing. Even later kreeg Villa-spits Ollie Watkins zijn tweede gele kaart. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank bij United en Anwar El Ghazi werd twaalf minuten voor tijd gewisseld bij Aston Villa.

Door de overwinning komt United met nog vier wedstrijden te gaan op zeventig punten. De achterstand op koploper Manchester City, dat zaterdag de topper tegen Chelsea met 1-2 verloor, bedraagt tien punten. Bovendien heeft City een duel meer gespeeld.

In de strijd om de Champions League-tickets, waar de bovenste vier clubs recht op hebben, leed West Ham United een dure thuisnederlaag tegen Everton: 0-1. Dominic Calvert-Lewin kroonde zich tot matchwinner in Londen. Door het verlies heeft nummer vijf West Ham nu vijf punten achterstand op nummer vier Leicester City.

Arsenal versloeg laagvlieger West Bromwich Albion met 3-1 dankzij goals van Emile Smith Rowe, Nicolas Pépé, en Willian. 'The Gunners' staan negende. Eerder op de dag won het Wolverhampton Wanderers van basisklant Ki-Jana Hoever met 2-1 te sterk voor het Brighton & Hove Albion van bankzitter Davy Pröpper.

Frankfurt raakt vierde plek kwijt aan Dortmund

In Duitsland liet Eintracht Frankfurt bij een temperatuur van 29 graden dure punten liggen in de strijd om de Champions League-tickets. 'Die Adler' speelden thuis met 1-1 gelijk tegen FSV Mainz.

Karim Onisiwo bracht Mainz in de elfde minuut op voorsprong in het Deutsche Bank Park. De 0-1-stand bleef lang op het scorebord staan, totdat Ajdin Hrustic vier minuten voor tijd voor de gelijkmaker zorgde.

Door het gelijkspel staat Eintracht Frankfurt nu vijfde. Met nog twee speelrondes voor de boeg is de achterstand op nummer vier Borussia Dortmund één punt. De bovenste vier ploegen in de Bundesliga plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

