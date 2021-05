AC Milan heeft zondagavond de topper in de Serie A tegen Juventus gewonnen. De 'Rossoneri' zegevierden met 0-3 in Turijn en voegen zich weer naast nummer twee Atalanta, dat een klinkende overwinning bij Parma boekte: 2-5. In Frankrijk verspeelde Paris Saint-Germain kostbare punten in de titelstrijd.

Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Juventus en was al na vier minuten dicht bij de openingstreffer tegen AC Milan. De inzet van de Oranje-international werd echter geblokt door de verdediging van de bezoekers.

Aan de andere kant was het op slag van rust wel raak toen Brahim Díaz de bal fraai in de rechterbovenhoek krulde. Vroeg in de tweede helft liet Franck Kessié de uitgelezen kans op de 0-2 liggen. Milan kreeg een penalty na hands van Giorgio Chiellini, waarna Kessié zijn inzet gekeerd zag worden door Wojciech Szczesny.

Halverwege de tweede helft moest Milan verder zonder Zlatan Ibrahimovic, die met een op het oog lichte blessure uitviel. Desondanks breidden invaller Ante Rebic (afstandsschot) en Fikayo Tomori (kopbal) de voorsprong daarna verder uit.

Dankzij de overwinning bezet Milan nu de derde plek met evenveel punten als Atalanta, dat vanwege een beter onderling resultaat tweede staat. De voorsprong op nummer vier Napoli, dat zaterdag met 1-4 won bij Spezia, is twee punten. Juventus zakt naar de vijfde plaats en heeft een punt minder dan Napoli.

Koploper Internazionale verzekerde zich vorige week van de eerste landstitel sinds 2010 en de eerste prijs sinds de Coppa Italia in 2011.

Vreugde bij Atalanta na een van de goals in Parma. Vreugde bij Atalanta na een van de goals in Parma. Foto: Pro Shots

De Roon en Hateboer boeken klinkende zege met Atalanta

In Parma opende Ruslan Malinovsky in de twaalfde minuut de score voor Atalanta en Matteo Pessina verdubbelde de voorsprong vroeg in de tweede helft. Luis Muriel scoorde ook tweemaal namens de bezoekers en Aleksey Miranchuk zorgde voor het slotakkoord. Bij Parma waren Juan Brunetta en Simon Sohm trefzeker.

Marten de Roon speelde de hele wedstrijd bij Atalanta en Hans Hateboer viel ruim twintig minuten voor tijd in. Sam Lammers bleef op de bank bij de Noord-Italiaanse formatie.

In het Stadio Olimpico scoorde AS Roma na rust vijf keer tegen Crotone: 5-0. Rick Karsdorp gaf de assist op de 4-0 van Henrikh Mkhitaryan. Borja Mayoral en Lorenzo Pellegrini waren ieder tweemaal trefzeker. Roma bezet de zevende plaats.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Neymar bracht Paris Saint-Germain uit een penalty op voorsprong bij Stade Rennes. Neymar bracht Paris Saint-Germain uit een penalty op voorsprong bij Stade Rennes. Foto: Pro Shots

PSG lijdt duur puntenverlies in Franse titelstrijd

In de Franse Ligue 1 kwam Paris Saint-Germain niet verder dan 1-1 bij Stade Rennes. Neymar benutte in de blessuretijd van de eerste helft een penalty voor de bezoekers, nadat Layvin Kurzawa werd neergehaald in het zestienmetergebied.

Twintig minuten voor tijd tekende Sehrou Guirassy voor de gelijkmaker van Rennes. PSG, waar Mitchel Bakker op de bank bleef, eindigde de wedstrijd met tien man door een rode kaart voor Presnel Kimpembe in de slotfase.

Met het gelijkspel leed PSG kostbaar puntenverlies in de strijd om de landstitel. De ploeg van coach Mauricio Pochettino staat met nog twee speelrondes voor de boeg tweede op drie punten van koploper Lille OSC, dat vrijdag wel won bij RC Lens (0-3).

AS Monaco kwam zondag tot winst bij Stade de Reims (0-1) en staat derde op vijf punten van Lille. Het Olympique Lyon van Memphis Depay won zaterdag simpel van FC Lorient (4-1) en is vierde op zes punten van de koploper.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1