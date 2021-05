De voetbalsters van FC Twente hebben zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De ploeg uit Enschede won de topper tegen Ajax met 1-2 en behield daarmee de koppositie in de kampioenspoule van de Vrouwen Eredivisie. PSV was met 0-2 te sterk voor ADO Den Haag.

FC Twente stond na iets meer dan een half uur met 0-2 voor tegen Ajax dankzij doelpunten van Fenna Kalma en Anna-Lena Stolze. Kort daarna bracht Eshly Bakker de thuisploeg terug in de wedstrijd, maar een punt zat er niet in voor de Amsterdammers.

In Den Haag leidde Joëlle Smits PSV met twee treffers naar de overwinning op ADO. De drievoudig Oranje-international opende de score na een klein half uur en verdubbelde de marge twaalf minuten voor tijd.

FC Twente gaat met 23 punten aan kop in de kampioenspoule en heeft een punt voorsprong op nummer twee PSV. Ajax staat met negentien punten derde en ADO is met elf punten al kansloos voor de titel.

Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de kampioenspoule van de Vrouwen Eredivisie. Donderdag gaat de strijd om de landstitel verder met FC Twente-Ajax en PSV-ADO Den Haag.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma van de Vrouwen Eredivisie