Ajax heeft de 35e landstitel in de clubhistorie zondag extra glans gegeven door in een lege Kuip eenvoudig de Klassieker tegen Feyenoord te winnen. Mede door twee eigen doelpunten van de thuisploeg eindigde het duel in 0-3.

Zowel Feyenoord als Ajax sloot de Klassieker af met tien man. Ajacied Edson Álvarez kreeg op slag van rust rood na een handsbal op de doellijn, bij Feyenoord werd Tyrell Malacia na een uur spelen bestraft met zijn tweede gele kaart.

Ajax, dat vorige week thuis tegen FC Emmen de landstitel veiligstelde, werd door Feyenoord in het zadel geholpen. Marcos Senesi werkte de bal halverwege de eerste helft in eigen doel, waarna Leroy Fer een door Álvarez veroorzaakte penalty miste.

Tot overmaat van ramp voor Feyenoord werkte na rust ook Ridgeciano Haps de bal in eigen doel. Mohammed Kudus maakte er ook nog 0-3 van, waarna Feyenoord rond het laatste fluitsignaal de ingevallen spits Lucas Pratto ogenschijnlijk een zware blessure zag oplopen.

Voor Feyenoord zijn door de nederlaag de kansen om als vierde te eindigen in de Eredivisie nog verder geslonken. Met nog twee wedstrijden te spelen bedraagt de achterstand op Vitesse vijf punten. De nummers vijf tot en met acht moeten in de play-offs strijden om het laatste Europese ticket.

Doelman Maarten Stekelenburg keert de strafschop van Leroy Fer. Doelman Maarten Stekelenburg keert de strafschop van Leroy Fer. Foto: Pro Shots

Ajax profiteert van ongelukkige actie Botteghin

Feyenoord, dat na de nederlaag tegen hekkensluiter ADO Den Haag en speculaties van trainer Dick Advocaat over een vroegtijdig vertrek een onrustige week beleefde, kreeg al na tien minuten een goede kans om de score te openen. Met een schot in de korte hoek dwong Bryan Linssen doelman Maarten Stekelenburg tot een lastige redding.

Ajax, aantredend in het donkerblauw gestreepte uitshirt voor volgend seizoen, trok daarna het initiatief langzaam naar zich toe. Nadat Noussair Mazraoui een goede kans op de 0-1 had gemist, was het Feyenoord dat de aartsrivaal onbedoeld aan een voorsprong hielp. Eric Botteghin greep ongelukkig in bij een corner en zag de bal via ploeggenoot Senesi knullig in eigen doel belanden.

Ook na het doelpunt ontbrandde de Klassieker niet echt, al was Feyenoord dicht bij de gelijkmaker toen een doelpunt van Robert Bozenik werd afgekeurd wegens buitenspel.

Een nog grotere kans om de stand gelijk te trekken kwam er op slag van rust. Álvarez kreeg de bal op de doellijn op zijn arm en dat kwam de Mexicaan op direct rood en een penalty tegen te staan. Stekelenburg redde echter uitstekend op de inzet van Fer.

Ajax loopt in de tweede helft uit naar 0-3. Ajax loopt in de tweede helft uit naar 0-3. Foto: Pro Shots

Feyenoord snijdt zichzelf ook na rust in de vingers

Het numerieke overwicht inspireerde Feyenoord ook na rust niet tot grootste daden. Ajax, waar Sébastien Haller en Mazraoui bij het begin van de tweede helft werden vervangen door Kudus en Perr Schuurs, bleef door het lage tempo dat de thuisploeg hanteerde eenvoudig overeind.

In plaats van vol op jacht te gaan naar de gelijkmaker sneed Feyenoord vooral zichzelf in de vingers. Met al geel op zak werkte Malacia de langs hem geglipte Antony tegen de grond, waardoor na ruim een uur spelen ook de Rotterdammers met tien man kwamen te staan.

De gifbeker voor Feyenoord was daarmee nog niet leeg. Ridgeciano Haps volgde in de 67e minuut het voorbeeld van Senesi door een voorzet van Devyne Rensch onbeholpen in eigen doel te werken. De zwalkende thuisploeg kreeg tien minuten voor tijd ook nog een doelpunt van invaller Kudus om de oren. De trieste aftocht van Pratto maakte de sombere middag voor Feyenoord compleet.