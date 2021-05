Arjen Robben wil nadenken over een terugkeer in het Nederlands elftal op het EK dat volgende maand begint. Dat zei de 96-voudig international zondag nadat hij voor het eerst dit seizoen belangrijk was geweest voor FC Groningen.

De 37-jarige Robben was duidelijk toen hem de vraag werd gesteld wat hij zou doen als bondscoach Frank de Boer hem zou polsen voor een plek in de EK-selectie. "Dan kom ik", zei hij tegen onder meer VI en Dagblad van het Noorden.

"Toen ik afgelopen zomer hiermee begon, was het EK wel iets uit mijn stoutste dromen. Eerst maar realistisch blijven en kijken hoe het de komende weken gaat. Daarna zien we verder."

Robben speelde zijn laatste interland op 10 oktober 2017, toen hij twee keer scoorde in het WK-kwalificatieduel met Zweden (2-0). Hij maakte de WK's van 2006, 2010 en 2014 en de EK's van 2004, 2008, en 2012 mee.

De aanvaller maakte dit seizoen zijn rentree als prof en was zondag tijdens het uitduel met FC Emmen voor de tweede keer basisspeler bij FC Groningen. Hij leidde zijn ploeg met twee assists naar een 0-4-zege.

Oranje oefent tegen Schotland en Georgië

Het Nederlands elftal speelt in de aanloop naar het EK nog twee oefenwedstrijden: op 2 juni tegen Schotland en op 6 juni tegen Georgië. De voorselectie voor die duels wordt volgende week vrijdag bekendgemaakt en de definitieve groep wordt op 26 mei bepaald.

FC Groningen-trainer Danny Buijs zou niet twijfelen over Robben als hij bondscoach De Boer was. "Daar zou ik geen seconde over hoeven nadenken", zei hij na de wedstrijd in Emmen. "Een speler met zulke kwaliteiten in je kleedkamer, met zo'n karakter. Je zou gekke Henkie zijn als je dat laat lopen."

Voor Nederland begint het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in Amsterdam. Ook bij de groepsduels tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) is de Johan Cruijff ArenA de speellocatie.