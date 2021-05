Lieke Martens heeft zich zondag met FC Barcelona van de landstitel verzekerd. De dit seizoen ongenaakbare ploeg won zelf met 0-1 van Tenerife en zag achtervolger Levante later op de dag punten verspelen.

Levante was de enige ploeg die Barcelona dit seizoen in theorie nog had kunnen achterhalen, maar een 1-1-gelijkspel betekent dat Barcelona zich na 2012, 2013, 2014, 2015 en vorig jaar voor de zesde keer landskampioen mag noemen.

Barcelona is aan een bizar seizoen bezig. De Spaanse topclub won alle 26 competitieduels en deed dat vaak met grote cijfers. Er werden 126 doelpunten gemaakt en slechts vijf treffers geïncasseerd.

Met elf doelpunten heeft ook Martens een aandeel in het succes. De sterspeelster van de Oranjevrouwen staat dit seizoen vaak, maar niet altijd in de basis bij Barcelona.

Tegen Tenerife stond Martens ook aan de aftrap. Ze scoorde niet; het winnende doelpunt werd gemaakt door ploeggenoot Bruna Vilamala. Er zijn nog acht speelrondes te gaan in de competitie.

Martens en Barcelona maken dit seizoen ook nog kans op de Champions League. Op 16 mei is Chelsea de tegenstander in de finale. Barcelona is bovendien halvefinalist in het Spaanse bekertoernooi.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video waarin de speelsters van FC Barcelona hun landstitel vieren met een duik in het zwembad.