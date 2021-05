PSV begint zondag in een verrassende opstelling aan de uitwedstrijd tegen Willem II. Marco van Ginkel staat voor het eerst dit seizoen in de basis, Mario Götze ontbreekt in de selectie.

De laatste keer dat Van Ginkel aan de aftrap verscheen in een duel van PSV was op 6 mei 2018. Hij kwam afgelopen zomer voor de vierde keer op huurbasis over van Chelsea. In de eerste seizoenshelft was hij herstellende van een zware knieblessure en na de winterstop viel hij negen keer in, vaak kort.

Van Ginkel speelt mede omdat Götze niet geheel fit is en om die reden is achtergebleven in Eindhoven. Hij fungeert samen met Ibrahim Sangaré, die de voorkeur krijgt boven Pablo Rosario, als controlerende middenvelder. Cody Gakpo vervangt waarschijnlijk Götze als aanvallende middenvelder.

Achterin keert rechtsback Denzel Dumfries terug van een schorsing en staat Olivier Boscagli, die een linie naar achteren zakt, in plaats van Nick Viergever centraal. Voorin bezetten Noni Madueke en Donyell Malen de vleugels en is Yorbe Vertessen - en niet Eran Zahavi - de spits.

PSV moet winnen om de tweede plaats weer over te nemen van AZ, dat zaterdag met 1-0 won van Fortuna Sittard. Willem II doet bij een zege ontzettend goede zaken in de strijd tegen degradatie en stijgt in dat geval naar de veertiende plaats op de ranglijst.

Willem II-PSV vangt zondag om 16.45 uur aan in het lege Koning Willem II Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Kevin Blom fungeert als VAR.

Opstelling Willem II: Muric; Owusu, Van Beek, Peters, Köhn; Saddiki, Heerkens, Llonch; Nunnely, Pavlidis, Trésor.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel, Gakpo; Madueke, Vertessen, Malen.

