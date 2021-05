Het doet Arjen Robben veel dat hij zondag eindelijk belangrijk kon zijn voor FC Groningen. De 96-voudig international stond op bezoek bij FC Emmen voor de tweede keer sinds zijn rentree als prof in de basis en had met twee assists een flink aandeel in de 0-4-zege.

"Ik kom van ver. Dit is wat ik wilde. De club helpen en voetballen. Ik ben heel blij dat het mag en lukt. Het doet me veel. Het was een lange weg", aldus Robben, die zijn tranen niet kon bedwingen voor de camera van ESPN.

"Ik hoopte en verwachtte meer na mijn terugkeer. Het was zwaar en moeilijk, maar ik ben blijven knokken. Ik dacht: de beloning moet een keer gaan komen. Ik heb als een kind plezier gehad en kon belangrijk zijn. Ik ben heel gelukkig."

De 37-jarige Robben, die zijn eerste assists in de Eredivisie gaf sinds hij dat in januari 2004 namens PSV deed, speelde pas zijn vijfde wedstrijd van het seizoen. Hij kampte, zoals zo vaak tijdens zijn loopbaan, met blessures.

"Ik bleef heel erg gefocust en was er iedere dag mee bezig", zei hij. "Voor alles en iedereen. Dat is niet makkelijk. Als het een keer mag lukken, komt dat eruit."

Ontlading bij Arjen Robben na een van zijn assists in Emmen.

Robben speelde voor het eerst weer op kunstgras

Tegen FC Emmen was Robben twee keer de aangever bij een doelpunt van Alessio Da Cruz. De oud-speler van Chelsea, Real Madrid en Bayern München werd in de tachtigste minuut naar de kant gehaald in zijn eerste wedstrijd op kunstgras.

"Het was een hele omschakeling, ik ben het gewoon niet gewend", zei hij daarover. "Maar ik wilde gewoon voetballen. Dan maar op kunstgras. We zitten aan het einde van het seizoen en ik wilde de jongens gewoon helpen."

Robben en FC Groningen gaan na dit seizoen in de play-offs proberen Europees voetbal af te dwingen. Het is nog niet duidelijk of Robben na dit seizoen doorgaat.

