Arjen Robben heeft zondag zijn basisrentree bij FC Groningen opgeluisterd met twee assists. Mede daardoor boekte zijn ploeg een belangrijke 0-4-zege op FC Emmen in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

Robben stelde in de tweede helft tot zijn eigen vreugde met fraaie passjes Alessio da Cruz in staat om de 0-2 en de 0-3 te maken voor Groningen. Voor rust had Bart van Hintum al de score geopend en in de slotfase bepaalde Paulos Abraham de eindstand.

De 37-jarige Robben, die aan het begin van het seizoen nog had aangegeven niet op kunstgras te zullen voetballen, werd zo'n tien minuten voor tijd gewisseld. Hij stond pas voor de tweede keer in de basis - eerder tijdens de openingsspeelronde - en speelde zijn vijfde duel van dit seizoen.

Groningen kan door de zege op Emmen de play-offs nog nauwelijks ontgaan. De ploeg van trainer Danny Buijs heeft als nummer zeven zes punten voorsprong op Sparta Rotterdam en Heracles Almelo. De nummers vijf tot en met acht plaatsen zich voor de play-offs.

Emmen moet vrezen voor degradatie. De ploeg van coach Dick Lukkien staat met de zestiende plaats op een plek die deelname aan de play-offs betekent en heeft één punt voorsprong op VVV-Venlo. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks.

Groningen maakt einde aan slechte reeks

Groningen had de laatste drie wedstrijden verloren, maar oogde met enkele wijzigingen in de basis, waaronder dus de terugkeer van Robben, weer fris en energiek. Emmen kreeg wel de eerste kans - Sergio Peña stuitte op Sergio Padt - maar daarna maakte Groningen de dienst uit.

Nadat Mo El Hankouri met een kiezelhard schot de lat had geraakt, zette Van Hintum Groningen in de 28e minuut op voorsprong. De verdediger kopte raak uit een afgemeten vrije trap van Ramon Pascal Lundqvist.

Robben toonde zich van meet af aan zeer ijverig. Hij had in de eerste helft de pech dat hij mede door het kunstgras de bal een paar keer niet goed meekreeg, waardoor een grote mogelijkheid verloren ging, maar na de pauze lukte wel vrijwel alles.

De routinier had een hoofdrol bij de 0-2 en de 0-3 van Da Cruz. Eerst leverde hij in de 52e minuut een assist door een vrije trap slim te nemen en tien minuten later deed hij dat met een sublieme steekbal.

Ogenschijnlijk pijnvrij verliet Robben in de tachtigste minuut het veld. Vrijwel meteen daarna verzorgde invaller Abraham het slotakkoord met een tegendraads schot na een lange bal van Ko Itakura. Zo werd het voor Robben en Groningen een middag om niet snel te vergeten.

