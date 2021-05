Feyenoord begint zondag met João Teixeira in de basis aan de Klassieker in De Kuip. Bij landskampioen Ajax staat Noussair Mazraoui aan de aftrap.

Teixeira is de vervanger van de geschorste Jens Toornstra, die vorige week bij de 3-2-nederlaag tegen hekkensluiter ADO Den Haag een rode kaart kreeg.

Voor Teixeira is het zijn eerste basisplaats sinds eind maart, toen Feyenoord thuis met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Emmen. De 28-jarige Portugees wist dit seizoen nog niet te scoren.

Verder houdt coach Dick Advocaat vast aan het elftal dat vorige week in Den Haag onderuitging. Spits Róbert Bózenik is ook in de Klassieker de vervanger van de nog altijd geschorste aanvoerder Steven Berghuis.

Bij de Amsterdammers is Mazraoui de vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. Verder houdt trainer Erik ten Hag de ploeg die vorige week FC Emmen in de kampioenswedstrijd met 4-0 versloeg in stand.

Mazraoui was sinds februari uit de roulatie door een probleem met het gezichtsvermogen. In de laatste drie duels van Ajax maakte hij als invaller weer zijn opwachting.

Feyenoord jaagt op vierde plaats Vitesse

Het doorgaan van de Klassieker was zondagochtend nog onzeker, omdat de politiebonden dreigden met een staking. Nadat het demissionaire kabinet had aangekondigd over de cao te willen praten, was de staking van de baan.

In tegenstelling tot Ajax, staat er voor Feyenoord nog wel veel op het spel in de slotfase van het seizoen. De Rotterdammers hopen de vierde plaats van Vitesse over te nemen en zich daarmee te verzekeren van een plek in de voorrondes van de nieuwe Conference League.

Vitesse verloor op vrijdag met 3-0 van Sparta Rotterdam en heeft met een wedstrijd meer gespeeld vijf punten voorsprong op Feyenoord. De nummers vijf tot en met acht van de Eredivisie spelen in de play-offs om Europees voetbal.

De Klassieker in de lege Kuip begint om 14.30 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Teixeira, Fer, Kökçü; Linssen, Bozeník, Sinisterra.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez. Rensch; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

