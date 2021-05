De spelers van Bayern München zijn verguld nu ze zich voor de negende keer op rij kampioen van Duitsland mogen noemen. De selectie van 'Der Rekordmeister' is nog sterker gemotiveerd om ook in de komende jaren te blijven domineren.

Bayern verzekerde zich zaterdag zonder zelf te spelen van de titel, doordat concurrent RB Leipzig onderuitging bij Borussia Dortmund. Later op de dag gaf Bayern zelf een show tegen Borussia Mönchengladbach, dat met 6-0 werd verslagen.

"Ik ben blij dat ik onderdeel ben van de ontwikkeling van de club in de laatste tien, twaalf jaar. Het is echt bizar om negen keer op rij kampioen te worden", aldus Thomas Müller, die alle negen kampioenschappen meemaakte, na de wedstrijd.

"We geven ieder seizoen onze ziel en zaligheid en hebben steeds weer een fantastische ploeg. Het gevoel dat je keer op keer beter dan je tegenstander bent, geeft de motivatie om door te gaan. Dat is het geheim."

Volgens Müller is de selectie van Bayern allesbehalve verzadigd na opnieuw een kampioenschap. "We blijven hongerig, terwijl de sfeer in de kleedkamer altijd vrij relaxed is."

De nieuwe landstitel werd uitbundig gevierd door de selectie van Bayern München. De nieuwe landstitel werd uitbundig gevierd door de selectie van Bayern München. Foto: Pro Shots

'We ontwikkelen ons geweldig'

De sfeer bij Bayern draagt er volgens Robert Lewandowski toe bij dat hij tot grote hoogtes komt. De spits maakte tegen Gladbach zijn 37e, 38e én 39e seizoenstreffer en heeft er nog één nodig voor het record van Gerd Müller uit het seizoen 1970/1971.

"Ik blijf altijd alles geven voor deze ploeg. We ontwikkelen ons geweldig", aldus de Wereldvoetballer van het Jaar. "Ik ben blij dat ik zo veel assists van mijn ploeggenoten krijg."

De titel was ook bijzonder voor trainer Hansi Flick, die na twee jaar vertrekt bij Bayern. "Het is ongekend wat deze ploeg heeft gepresteerd. De hele club heeft hieraan bijgedragen", zei hij. "Ik heb twee fantastische jaren gehad bij de club waarvan ik altijd fan ben geweest. Geweldig om dit te mogen meemaken."

Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de Bundesliga. Kampioen Bayern speelt nog uit tegen SC Freiburg en thuis tegen FC Augsburg.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga