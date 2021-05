PEC Zwolle-ADO Den Haag ·

12' GOAL ADO! 0-1



We hadden nog nauwelijks iets te melden over PEC-ADO, maar er is nu wel gescoord! Bobby Adekanye snijdt naar binnen en schiet de bal in de verre hoek. Hekkensluiter ADO, die echt moet winnen, komt dus ook op voorsprong in Zwolle.