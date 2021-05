Feyenoord-Ajax ·

Gisteren werd bekend dat de politiebonden hun achterban hebben voorgesteld om vandaag tijdens Feyenoord-Ajax het werk tijdelijk neer te leggen. Ze hebben daarover hun achterban gepeild. Of de werkonderbreking echt doorgaat, zou deze ochtend worden besloten. De gemeente Rotterdam heeft echter een kort geding aangespannen in een poging de actie, die plaats zou moeten vinden tussen 13.00 tot 15.00 uur, te voorkomen. De Klassieker in De Kuip begint in principe om 14.30 uur.