Arjen Robben staat zondag in de basis bij FC Groningen, dat om 12.15 uur begint aan de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Het is de tweede basisplaats voor de blessuregevoelige aanvaller van dit seizoen.

De 37-jarige Robben stond alleen in de eerste speelronde in basis, toen Groningen het thuis opnam tegen PSV (1-3). De 96-voudig international van Oranje viel toen na een half uur geblesseerd uit.

Daarna kwam Robben alleen nog driemaal als invaller in actie. In totaal speelde hij dit seizoen slechts 86 minuten voor FC Groningen.

In de laatste weken was Robben weer fit en kreeg hij invalbeurten tegen sc Heerenveen (0-2-nederlaag) en Sparta (1-2-nederlaag). De vleugelspits had vanwege zijn blessuregevoeligheid met Groningen afgesproken niet op kunstgras te spelen, maar daar wijkt hij tegen FC Emmen van af.

FC Groningen won slechts een van zijn laatste zeven Eredivisie-duels, waardoor de zeker gewaande deelname aan de play-offs om Europees voetbal in gevaar dreigt te komen. FC Emmen is juist aan een opmars bezig en hoopt degradatie te vermijden.

Opstelling FC Emmen: Verrips; Bijl, Araujo, Bakker, Cavlan; Bernadou, Vlak, Frei, Peña; Adzic, De Leeuw.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Itakura, Te Wierik, Van Hintum; Matusiwa, Da Cruz, El Messaoudi; Robben, El Hankouri, Lundqvist.

