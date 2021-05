Daley Blind staat er goed voor met het oog op het EK van komende zomer. De verdediger van Ajax herstelt voorspoedig van een enkelblessure, zo liet bondscoach Frank de Boer zondag bij ESPN weten. Virgil van Dijk staat er iets minder goed voor.

"Blind is kansrijker. Hij heeft een heel andere blessure dan Van Dijk. Hij staat er goed voor, loopt goed op schema en kan op 28 mei zelfs eventueel al aansluiten als alles goed gaat", aldus De Boer.

Oranje-aanvoerder Van Dijk herstelt van een zware knieblessure en staat al langer aan de kant dan Blind. De Boer heeft lagere verwachtingen van de centrale verdediger van Liverpool.

"De vorige keer was ik heel negatief. Ik hoop dat hij reuzenstappen heeft gemaakt. Ik ga het komende week weer met hem bespreken", aldus de bondscoach van het Nederlands elftal.

"Uiteindelijk is het aan hem of hij er klaar voor is. Ik kan me goed voorstellen dat hij in een spagaat zit. Ik kan niet in zijn hoofd en lichaam kijken, maar we willen hem er natuurlijk graag bij hebben."

'Het ziet er goed uit voor Weghorst'

De Boer liet zich ook kort uit over Wout Weghorst, die ondanks zijn goede prestaties bij VfL Wolfsburg de vorige keer in de voorselectie ontbrak. Vermoedelijk mag de spits zich deze maand wél bij Oranje melden.

"Hij staat er hartstikke goed voor, het ziet er goed uit voor hem. We moeten nog een beslissing gaan nemen, maar de kans is groot dat hij erbij zit. Het is hartstikke knap wat hij de afgelopen jaren heeft laten zien."

De Boer maakt deze week zijn voorselectie bekend voor de oefeninterlands Schotland (2 juni) en Georgië (6 juni), de laatste tests voor het EK. De definitieve selectie wordt op 28 mei bekendgemaakt.

Voor Nederland begint het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in Amsterdam. Ook bij de groepsduels tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) is de Johan Cruijff ArenA de speellocatie.