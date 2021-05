Sergio Agüero heeft zijn excuses aangeboden voor zijn knullige penalty van zaterdag in de kampioenswedstrijd tegen Chelsea. De spits van Manchester City miste met een panenka en zijn ploeg verloor uiteindelijk met 1-2.

Agüero had de stand met zijn penalty op 2-0 kunnen brengen, maar Chelsea-keeper Édouard Mendy bleef staan en redde eenvoudig. Bij een overwinning was het kampioenschap binnen geweest voor City. Nu bezorgden Hakim Ziyech en Marcos Alonso Chelsea alsnog de zege.

"Ik zeg sorry tegen mijn ploeggenoten, de staf en de supporters voor het missen van de penalty. Ik maakte een verkeerde keuze, waarvoor alleen ik verantwoordelijk ben", schrijft Agüero op Twitter.

City-manager Josep Guardiola nam Agüero zijn misser niet kwalijk. "Nu hij heeft gemist, is hij egoïstisch. Als die bal erin was gegaan, zouden mensen zeggen hoe geniaal hij is. Zo werkt het", aldus de Spanjaard.

"Ik zeg altijd tegen de spelers dat ze vooraf een keuze moeten maken: een panenka, links, rechts, een korte aanloop... Doe wat je wil, maar maak een keuze. Dat deed hij. Helaas miste hij."

City krijgt vrijdag een nieuwe kans om het kampioenschap binnen te halen. De ploeg van Guardiola gaat dan op bezoek bij nummer veertien Newcastle United.

