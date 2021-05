De verslagenheid is groot bij VVV-Venlo, dat zaterdag tegen RKC Waalwijk in de slotfase een overwinning uit handen gaf en weinig opschoot met het behaalde punt (3-3). Toch houden de Limburgers goede hoop dat ze in de laatste twee speelrondes in ieder geval aan directe degradatie kunnen ontkomen.

"We schieten er niet veel mee op, we hadden moeten winnen. We hebben alles gegeven en hadden geen geluk met die handsbal", doelde aanvoerder Danny Post bij ESPN op de handsbal van ploeggenoot Giorgos Giakoumakis, waarvoor een penalty werd gegeven. Het betekende de 3-3.

Volgens Post had VVV gezien de mentaliteit van de ploeg recht op de overwinning. "We deden er alles aan en vochten ons helemaal leeg", zei hij. "Het was niet altijd goed, maar we kenden het belang."

Post heeft nog hoop dat VVV, dat nog altijd zeventiende staat, zich handhaaft. "We komen uit een heel moeilijke periode, de moeilijkste periode uit mijn carrière hier bij VVV. Het was heel zwaar", aldus de middenvelder, die volgende week met zijn ploeg op bezoek gaat bij kampioen Ajax.

"We hadden vandaag een droomstart, maar je moet soms ook een beetje geluk hebben. Ik zie nog kansen. Waarom zouden we geen punt kunnen halen in de ArenA? Het blijft voetbal."

Jos Luhukay zag vanaf de bank dat zijn ploeg ook niet van RKC Waalwijk kon winnen. Jos Luhukay zag vanaf de bank dat zijn ploeg ook niet van RKC Waalwijk kon winnen. Foto: ANP

Luhukay: 'Hoop doet leven'

VVV-trainer Jos Luhukay baalt net als Post enorm dat er niet van RKC gewonnen werd. "We zijn nu afhankelijk van andere resultaten en dat is verschrikkelijk zonde. We dachten acht minuten voor tijd dat we de drie punten gingen pakken", zei hij.

"Onze fouten werden weer hard afgestraft. We moeten vol aan de bak, maar we zijn nog in leven. Zolang we in leven zijn, moeten we er alles voor doen om het onmogelijke waar te maken."

Na de uitwedstrijd tegen Ajax, die donderdag op het programma staat, speelt VVV zondag nog thuis tegen concurrent FC Emmen. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks uit de Eredivisie, de nummer zestien speelt play-offs.