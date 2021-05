VVV-Venlo heeft zaterdag een einde gemaakt aan de historische reeks nederlagen. De Limburgers speelden thuis met 3-3 gelijk in de kraker tegen RKC Waalwijk, maar schoten daarmee weinig op in de strijd tegen degradatie.

VVV had liefst twaalf wedstrijden op rij verloren en dat is een evenaring van het negatieve Eredivisie-record deze eeuw van Willem II, verdeeld over de seizoenen 2009/2010 en 2010/2011. Het all-time record blijft in handen van De Volewijckers, die in het seizoen 1962/1963 veertien wedstrijden op rij onderuit gingen.

Na afloop was er geen vreugde bij VVV, want de club ging voor een overwinning en die leek er ook aan te komen tegen concurrent RKC. Eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis zette VVV al in de vierde minuut op voorsprong. Thijs Oosting en Ngonge waren vervolgens trefzeker voor RKC en Joshua John maakte nog voor rust gelijk.

Door een rake kopbal van Vito van Crooy had VVV in de tweede helft drie punten voor het grijpen, maar in de slotfase maakte RKC nog 3-3. Ngonge benutte een strafschop na hands van Giakoumakis.

Door het gelijkspel heeft VVV met 23 punten nu vier punten voorsprong op hekkensluiter ADO Den Haag, dat zondag uit tegen PEC Zwolle speelt. Nummer zestien FC Emmen, dat thuis FC Groningen treft, heeft een punt meer dan de ploeg van trainer Jos Luhukay. Willem II (25 punten) en RKC (27 punten) zijn ook nog niet veilig.

Fans van VVV steken de spelers een hart onder de ruim voorafgaand aan het duel met RKC. Fans van VVV steken de spelers een hart onder de ruim voorafgaand aan het duel met RKC. Foto: ANP

Giakoumakis verbreekt record Sleven

Voorafgaand aan het degradatieduel waren er veel supporters van VVV rond De Koel, die leeg moest blijven, om de ploeg steun te betuigen. Zij geloven er nog in, hoewel VVV onder Luhukay, die op 17 maart de ontslagen Hans de Koning opvolgde, alles had verloren.

Punt van zorg is ook Giakoumakis, die bijna niet meer scoort en de laatste weken niet fit oogt. Tegen RKC was het eindelijk weer eens raak voor de Griek, die in de vierde minuut een voorzet van Van Crooij binnenschoot. Het was de 25e goal van Giakoumakis en daarmee verbrak hij het clubrecord van de inmiddels 84-jarige Hans Sleven, die in het seizoen 1958/59 24 Eredivisie treffers maakte voor VVV.

Zo leek het een prachtige avond te worden voor de Venlonaren, maar door doelpunten van Oosting en Ngonge was het na 33 minuten 1-2 voor RKC. VVV herstelde zich door vlak voor rust 2-2 te maken. Weer was uitblinker Van Crooy aangever en John werkte de voorzet binnen.

Ontlading bij Vito van Crooy na de 3-2. Ontlading bij Vito van Crooy na de 3-2. Foto: ANP

Giakoumakis blokt vrije trap met arm

In de tweede helft gebeurde er minder, maar elf minuten voor tijd was het wel weer raak voor VVV. Lukas Schmitz zette voor en ditmaal maakte Van Crooy het af. De aanvaller klopte Kostas Lamprou met een kopbal in de verre hoek (3-2).

De vreugde was enorm bij VVV, maar in de 84e minuut ging het toch weer mis. Een vrije trap van Ngonge werd door Giakoumakis geblokt met zijn arm.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis gaf een penalty en Ngonge schoot die koel binnen. Beide ploegen gingen daarna nog voor de winst, maar het bleef 3-3 en daar kon VVV niet blij mee zijn.