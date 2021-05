AZ heeft zaterdagavond een moeizame overwinning geboekt in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard: 1-0. De Alkmaarders, die bijna de gehele tweede helft met een man minder speelden, zetten zo druk op PSV in de strijd om plek twee in de Eredivisie.

Albert Gudmundsson maakte in de 29e minuut vanaf de strafschopstip de enige treffer in het AFAS Stadion. De IJslander mocht aanleggen omdat Teun Koopmeiners ontbrak door een schorsing en de evenmin fitte Myron Boadu negentig minuten op de bank zat.

In de vierde minuut na rust haalde Ramon Leeuwin een doorgebroken speler neer en dat kwam hem op rood te staan. Met tien tegen elf sleepte AZ vervolgens de drie punten uit het vuur, zonder zelf nog iets te creëren.

Door de zege staat AZ tweede in de Eredivisie met twee punten voorsprong op PSV, dat zondag om 16.45 uur nog in actie komt bij Willem II. Daarna volgen nog twee speelrondes waarin de strijd om een ticket voor de voorronde van de Champions League beslist zal worden. De nummer drie gaat de voorronde van de Europa League in.

Voor Fortuna is het verlies een flinke tik in de strijd om de play-offs. De Limburgers staan tiende met drie punten achterstand op Sparta Rotterdam, dat de cruciale achtste plaats bezet.

Albert Gudmundsson schiet raak vanaf de strafschopstip. Albert Gudmundsson schiet raak vanaf de strafschopstip. Foto: ANP

Aboukhlal vervangt Boadu

Met Zakaria Aboukhlal in de punt van de aanval, als vervanger van Boadu, sprankelde AZ niet tegen Fortuna. De ploeg van trainer Pascal Jansen creëerde vrijwel niets in de eerste helft en had een strafschop nodig om op voorsprong te komen. Fortuna Sittard-keeper Yanick van Osch haalde Jesper Karlsson neer, waarna Gudmundsson koel bleef vanaf elf meter.

Tegenvaller voor AZ was dat verdediger Timo Letschert in de dertiende minuut geblesseerd naar de kant ging. Zijn vervanger, Leeuwin, leek eindelijk weer eens hele wedstrijd te gaan spelen, ware het niet dat hij vlak na rust dus rood kreeg. De ervaren Leeuwin haalde de doorgebroken Sebastian Polter neer en kon gaan douchen.

Met tien tegen elf kon AZ helemaal weinig uitrichten. De thuisploeg kwam onder druk te staan en doelman Marco Bizot greep een paar keer goed in. Aan de andere kant kregen Jelle Duin en Gudmundsson in de slotfase nog kansen om de wedstrijd te beslissen. Dat lukte niet, maar het bleef 1-0, waardoor de strijd om plek twee spannend blijft.

Teleurstelling na afloop bij Fortuna Sittard-aanvaller Lisandro Semedo. Teleurstelling na afloop bij Fortuna Sittard-aanvaller Lisandro Semedo. Foto: ANP

