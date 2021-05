De politie gaat zondag mogelijk staken bij de Klassieker in de Eredivisie tussen Feyenoord en Ajax. De politiebonden dreigen zaterdagavond met de actie na rellen eerder op de dag in Rotterdam en Barneveld.

De politiebonden ACP, ANPV en NPB melden in een gezamenlijke verklaring dat ze bij agenten de vraag hebben voorgelegd of ze zondag tussen 13.00 uur en 15.00 uur het werk willen neerleggen in Rotterdam. Of de werkonderbreking echt doorgaat, wordt zondagmorgen besloten.

Feyenoord-Ajax begint om 14.30 uur in een lege Kuip. Het is maar de vraag of het duel zonder politieaanwezigheid kan doorgaan. "Dat is aan de gemeente", zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

De bonden schrijven in hun verklaring dat agenten de afgelopen maanden "heel veel voor hun kiezen hebben gehad. En het ook vandaag ging het flink mis in Barneveld en Rotterdam."

"Daarbij opgeteld dat het werk de politiemensen aan de lippen staat, maakt dat de vier politievakbonden steeds meer signalen van hun achterban krijgen om maar gewoon eens te stoppen met steeds als kop van Jut te dienen als het ontbrandt in de maatschappij."

In Rotterdam en Barneveld vielen relschoppers agenten aan

In Rotterdam raakte zaterdagochtend een groep van honderden mensen slaags met de politie bij het trainingscomplex van Feyenoord. Ze waren daar voor de laatste training van de Rotterdamse club voor de Klassieker. Volgens een politiewoordvoerder werden agenten bekogeld met vuurwerk en stenen.

In het Gelderse Barneveld werden agenten belaagd tijdens een uit de hand gelopen mars tegen het coronabeleid. Naar schatting zochten zo'n tachtig tot honderd betogers de confrontatie met de politie.

