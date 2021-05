Alfred Schreuder baalde zaterdag dat FC Barcelona de koppositie in La Liga niet wist te veroveren. De Catalanen bleven in eigen huis op een 0-0-gelijkspel steken tegen koploper Atlético Madrid.

"Dit gelijkspel is een beetje een tegenvaller", zei assistent-coach Schreuder. Hij nam net als vorige week tegen Valencia (2-3-zege) de taken over van trainer Ronald Koeman, die zijn laatste van twee duels schorsing uitzat en op de tribune plaatsnam.

"Nadat Sergio Busquets was uitgevallen, verloren we een beetje de controle over het middenveld. We speelden na rust veel beter en creëerden ook kansen."

Barcelona heeft nog altijd twee punten achterstand op Atlético. Real Madrid was de grote winnaar van het gelijkspel. De titelverdediger is kampioen als het de resterende vier wedstrijden allemaal wint.

"We hebben het niet meer in eigen hand of we kampioen worden en moeten ons nu richten op de laatste drie duels", aldus Schreuder. "Maar we geven niet op. We willen nog steeds kampioen worden."

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone geeft aanwijzingen aan zijn spelers. Atlético Madrid-trainer Diego Simeone geeft aanwijzingen aan zijn spelers. Foto: Pro Shots

'Ik vind dat Koeman geweldig werk verricht'

Atlético-trainer Diego Simeone kon wel leven met het gelijkspel en prees vooral het werk van Koeman, die Barcelona na een slechte seizoensstart aan het voetballen heeft gekregen en met zijn ploeg al de Copa del Rey veroverde.

"We speelden goed. Barcelona probeerde ons pijn te doen, maar we hielden gelukkig stand. Ik vind dat Koeman geweldig werk verricht. Het was niet vanzelfsprekend dat Barcelona mee ging doen om de titel."

Koeman mocht door zijn schorsing niet met de pers praten en reageerde via sociale media. "Er waren kansen voor beide teams", schreef hij op Twitter. "Uiteindelijk is dit een terecht resultaat. Alles is nog mogelijk!"

Real neemt het zaterdag op eigen veld op tegen Sevilla, dat ook nog een kleine kans maakt op de titel, en gaat bij een overwinning aan kop op basis van het onderlinge resultaat, dat in Spanje zwaarder meetelt dan het doelsaldo.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga